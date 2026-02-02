В Египте два магазина провалились под землю 4 2.02.2026, 19:18

Видеофакт.

Воронка глубиной 15 метров образовалась из-за обвала грунта перед АЗС в Каире, в результате обрушились два магазина, пострадали два человека. Об этом сообщает издание Al Arabiya.

В публикации отмечается, что грунт просел в районе Эт-Тагаммоа. Образование воронки привело к полному обрушению цветочного и кондитерского магазинов на территории заправочной станции. В результате инцидента пострадали два человека, которых госпитализировали в больницу Нового Каира.

По информации издания, в ходе осмотра было установлено, что причиной обрушения стали земляные работы на строящемся объекте по соседству с АЗС.

