Медведев заявил о «скорой» военной победе над Украиной 27 2.02.2026, 19:39

И предрек глобальный конфликт с Западом.

Война России против Украины близится к завершению, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью Reuters, ТАСС и WarGonzo. На вопрос, когда именно закончится «СВО», он ответил, что «скоро». «При этом совершенно очевидно, что факт военной победы очень важен. И он уже просматривается по целому ряду параметров», — добавил Медведев. По его словам, цели России «остаются неизменными» с тех пор, как их озвучил президент Владимир Путин, и одна из них в том, «чтобы не допустить новых конфликтов».

Одновременно Медведев указал на высокий риск того, что затем России придется воевать с Западом. «Глобальный конфликт, к сожалению, не исключен. Я считаю, что опасность очень ‌велика, и она не снижается», — отметил он. Отдельно Медведев предостерег Европу. Он заявил, что страны ЕС «гнут свою линию», которая «заключается в нанесении стратегического поражения России». «Рано или поздно это все очень печально для них закончится», — предупредил Медведев.

Последний раунд переговоров о завершении войны между Россией и Украиной состоялся в Абу-Даби 23–24 января при посредничестве США. В Вашингтоне оценили встречу положительно, а Киев назвал ее содержательной. Следующая встреча состоится 4–5 февраля.

Между тем в Кремле не видят существенных шансов на «прорыв» в ходе мирных переговоров, утверждали источники Bloomberg. Путин по-прежнему настаивает, чтобы Украина сдала без боя всю территорию Донбасса. Он готов заморозить линию фронта лишь в Херсонской и Запорожской областях и считает это уступкой, поскольку изначально претендовал на четыре области Украины, отмечали источники агентства.

Россия также отвергла гарантии безопасности для Украины, включающие размещение в стране французских и британских войск при американской поддержке. Об их согласовании сообщил глава Госдепа Марко Рубио. «С российской стороной никто это не согласовывал», — заявил 29 января помощник Путина Юрий Ушаков. Гарантии направлены на сохранение «русофобского режима» в Киева и превращение Украины в «плацдарм для создания угроз Российской Федерации», сказал в тот же день глава МИД РФ Сергей Лавров.

Путин по-прежнему стремится захватить всю Украину, несмотря на его заверения о желании заключить мир, сообщили в декабре шесть источников Reuters со ссылкой на данные разведки США. По их словам, после он намерен заняться европейскими республиками — Латвией, Литвой и Эстонией, ранее входившими в состав СССР.

