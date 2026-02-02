Золото стало стремительно дешеветь 6 2.02.2026, 19:49

7,188

Одной из причин обвала стали действия инвесторов в Китае.

Стоимость золота резко снижается на мировых рынках: цена за тройскую унцию впервые с 22 января опустилась ниже $4700. Об этом свидетельствуют данные биржи Comex.

По данным агентства Bloomberg, одной из причин обвала стали действия инвесторов в Китае. По версии издания, китайские спекулянты решили заработать на драгоценных металлах.

В результате на рынке произошла массовая продажа фьючерсов на золото, что привело к избытку предложения. На этом фоне котировки драгоценного металла начали стремительно снижаться. По оценке аналитиков, резкий рост объемов продаж усилил давление на рынок и стал ключевым фактором текущего падения цен.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com