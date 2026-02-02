закрыть
10 мая 2026, воскресенье, 20:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Золото стало стремительно дешеветь

6
  • 2.02.2026, 19:49
  • 7,188
Золото стало стремительно дешеветь

Одной из причин обвала стали действия инвесторов в Китае.

Стоимость золота резко снижается на мировых рынках: цена за тройскую унцию впервые с 22 января опустилась ниже $4700. Об этом свидетельствуют данные биржи Comex.

По данным агентства Bloomberg, одной из причин обвала стали действия инвесторов в Китае. По версии издания, китайские спекулянты решили заработать на драгоценных металлах.

В результате на рынке произошла массовая продажа фьючерсов на золото, что привело к избытку предложения. На этом фоне котировки драгоценного металла начали стремительно снижаться. По оценке аналитиков, резкий рост объемов продаж усилил давление на рынок и стал ключевым фактором текущего падения цен.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим
Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим Ирина Халип
Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров