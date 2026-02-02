Игнат: Впервые за войну 9 ракет Х-22 были уничтожены одновременно над Киевом 5 2.02.2026, 23:03

Это беспрецедентный случай.

Во время недавней атаки на Киев украинская противовоздушная оборона сбила 9 российских ракет Х-22. До этого за весь период полномасштабной войны ПВО удавалось перехватить только три такие ракеты из более 400 запущенных.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ, полковник Юрий Игнат.

По его словам, во время атаки по столице российские войска применили сразу 12 ракет Х-22. Каждая из них имеет боевую часть массой около одной тонны, что делает такие удары особенно опасными.

Игнат отметил, что тогда было сбито девять таких ракет.

«Это беспрецедентный случай, который действительно заслуживает внимания и благодарность нашим воинам, которые перехватили эти ракеты. И, кстати, до этого из более 400 таких ракет, запущенных за весь период до этого случая, было перехвачено только три, - рассказал он.

Кроме того, по словам представителя Воздушных сил, фиксируется и применение врагом ракет Х-32. Как и Х-22, они заходят на цель по баллистической траектории, что существенно усложняет их перехват.

Ранее такие ракеты противник чаще использовал для ударов по южным регионам Украины, в частности по нефтяным платформам в Черном море, острову Змеиный и прибрежной портовой инфраструктуре.

