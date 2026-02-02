Мировой рейтинг IQ: на каком месте Беларусь? 22 2.02.2026, 20:29

12,218

Наша страна заметно опережает большинство соседей по региону.

Официальный сайт International IQ Test опубликовал обновленный мировой рейтинг среднего IQ в 2026 году. В основу исследования легли результаты 1,21 млн человек, прошедших один и тот же онлайн-тест в течение 2025 года. Средний мировой показатель принят за 100, стандартное отклонение – 15. Всего в рейтинг попали 137 стран, передает smartpress.by.

Авторы отмечают высокую стабильность данных: в 84,8% стран средний результат изменился менее чем на два пункта по сравнению с прошлым годом.

Лидеры рейтинга в 2026 году выглядят так:

Республика Корея – 106,97.

Китай – 106,48

Япония – 106,30.

Иран – 104,80.

Австралия – 104,45.

Россия – 103,78.

Сингапур – 103,56.

Монголия – 102,61.

Новая Зеландия – 102,35.

Вьетнам – 102,26.

В первой десятке традиционно доминируют страны Восточной Азии. Россия в этом году уверенно удержалась в топ-10, прибавив 0,62 пункта к прошлогоднему результату.

Беларусь и ближайшие соседи

Беларусь – 101,05 (17-е место). Показатель немного снизился по сравнению с прошлым годом, но страна остается выше среднемирового уровня.

Польша – 99,14 (40-е место). Литва – 99,95 (30-е место). Латвия – 99,01 (43-е место). Украина – 95,66 (84-е место).

Таким образом, Беларусь заметно опережает большинство соседей по региону, тогда как Украина остается ниже средней отметки 100.

Кто в самом конце рейтинга

Последние строчки списка занимают страны с наименьшими средними результатами теста:

Руанда – 86,9

Восточный Тимор – 86,7

Сомали – 83,84.

Авторы рейтинга подчеркивают, что IQ-показатели не отражают «интеллект нации» в бытовом смысле и сильно зависят от факторов образования, доступа к интернету, социально-экономических условий и состава выборки.

Каков средний IQ в мире – и почему многие страны ниже 100

Средний IQ в мире равен 100. IQ-тесты специально стандартизируются так, чтобы глобальное среднее значение составляло 100 при стандартном отклонении 15. В этом наборе данных мировое среднее также равно 100.

Почему тогда у большинства стран средний показатель ниже 100? Короткий ответ – взвешивание и репрезентативность. В 2025 году один только Китай составлял около 17,2% населения планеты и показал высокий средний результат (более 107 в предыдущем году). Из-за своей численности Китай оказывает значительное влияние на показатели, взвешенные по населению, и фактически “компенсирует” десятки стран, где средний результат ниже 100.

Если же взвесить средние показатели стран по численности населения, мировое среднее всё равно останется равным 100 – именно так и работает стандартизация IQ-шкал.

Что важно учитывать

Рейтинг основан на добровольном онлайн-тестировании и не является официальной государственной статистикой. Он отражает обобщенные когнитивные показатели тестируемых групп, а не «ум нации» в бытовом смысле.

Тем не менее, единая методика и большая выборка позволяют использовать данные для сравнения стран и анализа долгосрочных тенденций.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com