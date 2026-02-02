Мировой рейтинг IQ: на каком месте Беларусь?22
- 2.02.2026, 20:29
Официальный сайт International IQ Test опубликовал обновленный мировой рейтинг среднего IQ в 2026 году. В основу исследования легли результаты 1,21 млн человек, прошедших один и тот же онлайн-тест в течение 2025 года. Средний мировой показатель принят за 100, стандартное отклонение – 15. Всего в рейтинг попали 137 стран, передает smartpress.by.
Авторы отмечают высокую стабильность данных: в 84,8% стран средний результат изменился менее чем на два пункта по сравнению с прошлым годом.
Лидеры рейтинга в 2026 году выглядят так:
Республика Корея – 106,97.
Китай – 106,48
Япония – 106,30.
Иран – 104,80.
Австралия – 104,45.
Россия – 103,78.
Сингапур – 103,56.
Монголия – 102,61.
Новая Зеландия – 102,35.
Вьетнам – 102,26.
В первой десятке традиционно доминируют страны Восточной Азии. Россия в этом году уверенно удержалась в топ-10, прибавив 0,62 пункта к прошлогоднему результату.
Беларусь и ближайшие соседи
Беларусь – 101,05 (17-е место). Показатель немного снизился по сравнению с прошлым годом, но страна остается выше среднемирового уровня.
Польша – 99,14 (40-е место). Литва – 99,95 (30-е место). Латвия – 99,01 (43-е место). Украина – 95,66 (84-е место).
Таким образом, Беларусь заметно опережает большинство соседей по региону, тогда как Украина остается ниже средней отметки 100.
Кто в самом конце рейтинга
Последние строчки списка занимают страны с наименьшими средними результатами теста:
Руанда – 86,9
Восточный Тимор – 86,7
Сомали – 83,84.
Авторы рейтинга подчеркивают, что IQ-показатели не отражают «интеллект нации» в бытовом смысле и сильно зависят от факторов образования, доступа к интернету, социально-экономических условий и состава выборки.
Каков средний IQ в мире – и почему многие страны ниже 100
Средний IQ в мире равен 100. IQ-тесты специально стандартизируются так, чтобы глобальное среднее значение составляло 100 при стандартном отклонении 15. В этом наборе данных мировое среднее также равно 100.
Почему тогда у большинства стран средний показатель ниже 100? Короткий ответ – взвешивание и репрезентативность. В 2025 году один только Китай составлял около 17,2% населения планеты и показал высокий средний результат (более 107 в предыдущем году). Из-за своей численности Китай оказывает значительное влияние на показатели, взвешенные по населению, и фактически “компенсирует” десятки стран, где средний результат ниже 100.
Если же взвесить средние показатели стран по численности населения, мировое среднее всё равно останется равным 100 – именно так и работает стандартизация IQ-шкал.
Что важно учитывать
Рейтинг основан на добровольном онлайн-тестировании и не является официальной государственной статистикой. Он отражает обобщенные когнитивные показатели тестируемых групп, а не «ум нации» в бытовом смысле.
Тем не менее, единая методика и большая выборка позволяют использовать данные для сравнения стран и анализа долгосрочных тенденций.