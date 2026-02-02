Трамп: Премьер Индии согласился прекратить закупки российской нефти 10 2.02.2026, 20:36

6,884

Фото: Getty Images

Президент США снизил пошлины для Индии в обмен на отказ от нефти из России.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что провел разговор с премьер-министром Нарендрой Моди, назвав его «одним из моих самых близких друзей и влиятельным и уважаемым лидером своей страны». В беседе они обсуждали в том числе торговлю и прекращение конфликта на Украине.

«Он согласился прекратить закупки российской нефти и закупать гораздо больше в Соединенных Штатах и, возможно, в Венесуэле. Это поможет ПОЛОЖИТЬ КОНЕЦ ВОЙНЕ на Украине, которая идет прямо сейчас, и каждую неделю гибнут тысячи людей! Из чувства дружбы и уважения к премьер-министру Моди и в соответствии с его просьбой мы договорились о торговом соглашении между Соединенными Штатами и Индией, вступающем в силу немедленно, согласно которому Соединенные Штаты будут взимать сниженный взаимный тариф, снизив его с 25% до 18%», — написал американский президент в своей соцсети Truth Social.

Он добавил, что Индия будет стремиться к снижению «тарифных и нетарифных барьеров» против США до нуля. Также Нью-Дели в рамках сделки купит американских товаров, включая энергетический, угольный и сельскохозяйственный сектора, на сумму свыше $500 млрд.

«Наши замечательные отношения с Индией в будущем станут еще крепче. Премьер-министр Моди и я — два человека, которые ДОБИВАЮТСЯ УСПЕХА, чего нельзя сказать о большинстве», — заключил Трамп.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com