Трамп: Премьер Индии согласился прекратить закупки российской нефти

Трамп: Премьер Индии согласился прекратить закупки российской нефти10
- 2.02.2026, 20:36
Президент США снизил пошлины для Индии в обмен на отказ от нефти из России.
Президент США Дональд Трамп сообщил, что провел разговор с премьер-министром Нарендрой Моди, назвав его «одним из моих самых близких друзей и влиятельным и уважаемым лидером своей страны». В беседе они обсуждали в том числе торговлю и прекращение конфликта на Украине.
«Он согласился прекратить закупки российской нефти и закупать гораздо больше в Соединенных Штатах и, возможно, в Венесуэле. Это поможет ПОЛОЖИТЬ КОНЕЦ ВОЙНЕ на Украине, которая идет прямо сейчас, и каждую неделю гибнут тысячи людей! Из чувства дружбы и уважения к премьер-министру Моди и в соответствии с его просьбой мы договорились о торговом соглашении между Соединенными Штатами и Индией, вступающем в силу немедленно, согласно которому Соединенные Штаты будут взимать сниженный взаимный тариф, снизив его с 25% до 18%», — написал американский президент в своей соцсети Truth Social.
Он добавил, что Индия будет стремиться к снижению «тарифных и нетарифных барьеров» против США до нуля. Также Нью-Дели в рамках сделки купит американских товаров, включая энергетический, угольный и сельскохозяйственный сектора, на сумму свыше $500 млрд.
«Наши замечательные отношения с Индией в будущем станут еще крепче. Премьер-министр Моди и я — два человека, которые ДОБИВАЮТСЯ УСПЕХА, чего нельзя сказать о большинстве», — заключил Трамп.