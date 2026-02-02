Японский врач разработал препарат, который может продлить жизни кошек 3 2.02.2026, 21:04

Он поможет кошкам с хронической болезнью почек.

В Японии разработан препарат, способный продлить жизнь кошек с хронической болезнью почек, пишет Mothership.

Японский ученый Тору Миядзаки разработал экспериментальный препарат, который может значительно продлить жизнь кошек, потенциально останавливая развитие хронической болезни почек — одного из самых распространенных и опасных заболеваний у домашних кошек.

Как сообщил эксперт, в основе заболевания лежит особенность иммунной системы кошек. По его словам, у них не активируется белок AIM (ингибитор апоптоза макрофагов), который играет ключевую роль в удалении отходов из почек.

Из-за неактивности этого белка продукты распада накапливаются в почках, что со временем приводит к хронической болезни почек и почечной недостаточности. В ходе исследований Миядзаки установил, что введение AIM извне может восстановить способность почек очищаться от вредных веществ.

На основе этого открытия ученый разработал новый препарат, который снабжает организм кошки необходимым белком и тем самым замедляет или останавливает прогрессирование заболевания. По данным тестирования, около 85% кошек с тяжелой стадией почечной болезни выжили после лечения.

«Важно отметить, что они были не просто живы, но и оставались в хорошем состоянии здоровья», — сообщил Миядзаки.

По словам ученого, он планирует подать заявку на одобрение препарата правительству Япония в апреле 2026 года и рассчитывает получить разрешение на использование к концу того же года. В дальнейшем разработчики намерены сделать препарат доступным в как можно большем количестве ветеринарных клиник по разумной цене.

