В Беларуси изменился порядок записи на визу во Францию
- 2.02.2026, 21:15
Как белорусам подавать документы с 2 февраля.
В Беларуси изменился порядок записи на визу во Францию. Посольство со 2 февраля передало эту функцию компании TLScontact.
Теперь всем гражданам Беларуси и иностранным резидентам, которые хотят поехать во Францию (или в страны, которые Франция представляет), нужно будет:
1. Создать учетную запись на сайте TLScontact.
2. Заполнить краткую онлайн-форму.
3. Ждать, пока система назначит дату для подачи заявления – при условии, что есть свободные места.
Кому будет проще получить визу
Вводятся упрощенные процедуры для некоторых категорий заявителей:
члены семей граждан ЕС,
туристические группы через турагентства (после одобрения заявки консульством).
Кроме того, по просьбе посольства открыт специализированный колл-центр для консультаций по заполнению заявлений и подготовке документов.
Все встречи по-прежнему проходят в посольстве Франции в Минске – оно остается единственным органом, который принимает решение по визе.
А новая система позволит:
Получать бесплатные консультации по визовому процессу.
Быстро назначать встречи для всех категорий заявителей.
Предоставлять персональную помощь специалистам в сфере туризма.
Использовать систему очереди с уведомлениями.
Перераспределять рабочую нагрузку консульского персонала, чтобы обрабатывать больше заявлений.