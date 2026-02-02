В Беларуси изменился порядок записи на визу во Францию 2.02.2026, 21:15

2,852

Как белорусам подавать документы с 2 февраля.

В Беларуси изменился порядок записи на визу во Францию. Посольство со 2 февраля передало эту функцию компании TLScontact.

1-Актуальная музыка Франции.png

Теперь всем гражданам Беларуси и иностранным резидентам, которые хотят поехать во Францию (или в страны, которые Франция представляет), нужно будет:

1. Создать учетную запись на сайте TLScontact.

2. Заполнить краткую онлайн-форму.

3. Ждать, пока система назначит дату для подачи заявления – при условии, что есть свободные места.

Кому будет проще получить визу

Вводятся упрощенные процедуры для некоторых категорий заявителей:

члены семей граждан ЕС,

туристические группы через турагентства (после одобрения заявки консульством).

Кроме того, по просьбе посольства открыт специализированный колл-центр для консультаций по заполнению заявлений и подготовке документов.

Все встречи по-прежнему проходят в посольстве Франции в Минске – оно остается единственным органом, который принимает решение по визе.

А новая система позволит:

Получать бесплатные консультации по визовому процессу.

Быстро назначать встречи для всех категорий заявителей.

Предоставлять персональную помощь специалистам в сфере туризма.

Использовать систему очереди с уведомлениями.

Перераспределять рабочую нагрузку консульского персонала, чтобы обрабатывать больше заявлений.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com