10 мая 2026, воскресенье, 21:43
Исторический удар: ВСУ впервые уничтожили «машину смерти» в РФ

5
  • 2.02.2026, 21:21
  • 19,444
Видеофакт.

Операторы дронов батальона беспилотных систем «Булава» 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев провели уникальную спецоперацию по поражению техники оккупантов в глубоком тылу.

Впервые российская тяжелая огнеметная система РСЗО «Солнцепек» уничтожена непосредственно на территории РФ – в Белгородской области.

Четыре точных попадания в цель и последующая детонация боекомплекта разбили на куски РСЗО стоимостью более 10 миллионов долларов.

Кадры обнародованы в соцсетях.

Мнение

Ирина Халип
Игорь Эйдман
Леонид Невзлин
Александр Невзоров