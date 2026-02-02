Исторический удар: ВСУ впервые уничтожили «машину смерти» в РФ

Исторический удар: ВСУ впервые уничтожили «машину смерти» в РФ5
- 2.02.2026, 21:21
Видеофакт.
Операторы дронов батальона беспилотных систем «Булава» 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев провели уникальную спецоперацию по поражению техники оккупантов в глубоком тылу.
Впервые российская тяжелая огнеметная система РСЗО «Солнцепек» уничтожена непосредственно на территории РФ – в Белгородской области.
Четыре точных попадания в цель и последующая детонация боекомплекта разбили на куски РСЗО стоимостью более 10 миллионов долларов.
Кадры обнародованы в соцсетях.