Оранжевый уровень опасности из-за сильных морозов сохранится в Беларуси 3 февраля 2.02.2026, 21:32

Ночью до -30°С по югу, на дорогах – гололедица.

В Беларуси 3 февраля в ночные и утренние часы на большей части территории минимальная температура воздуха составит минус 25-30 градусов. В связи с этим в стране объявлен оранжевый уровень опасности. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами возможен слабый туман. В отдельных районах гололед, на дорогах - гололедица. Ветер прогнозируется неустойчивый слабый.

Температура воздуха ночью составит от минус 19 градусов на севере до минус 30 – на юге. Днем будет 10-16 градусов мороза.

