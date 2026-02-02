Дочери Шойгу поручили искать в Сибири редкоземельные металлы
- 2.02.2026, 21:41
Ксения Шойгу возглавила фонд «Долина Менделеева».
Ксения Шойгу возглавила Фонд развития инновационного научно-технологического центра «Долина Менделеева», который занимается в том числе экспертным и технологическим обеспечением деятельности Ангаро-Енисейского кластера цветных, редких и редкоземельных металлов. Об этом свидетельствует распоряжение правительства.
«Согласовать назначение Шойгу Ксении Сергеевны на должность генерального директора Фонда развития инновационного научно-технологического центра «Долина Менделеева» и освобождение от указанной должности Масленникова Александра Владимировича», — говорится в документе.
Ксения Шойгу — дочь секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу, партнер связанного с АФК «Система» венчурного фонда Sistema Smart Tech и куратор проекта «Остров фортов» — туристическо-рекреационного кластера в Кронштадте.
Согласно данным из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), гендиректором фонда «Долина Менделеева» с февраля 2024 года был Александр Масленников.
Центр «Долина Менделеева» был создан по решению правительства в декабре 2019 года. В сентябре 2025-го власти расширили направления его деятельности. В их число вошли разработка технологий разделения и производства редких и редкоземельных металлов и продуктов на их основе, создание технологий хранения и передачи электроэнергии, технологии искусственного интеллекта.
В декабре прошлого года институт «Гиредмет» и фонд «Долина Менделеева» подписали соглашение о сотрудничестве по созданию кластера глубокой переработки цветных, редких и редкоземельных металлов в Ангаро-Енисейском регионе. Речь идет о разработке и внедрении технологий производства и разделения редких и редкоземельных металлов, создании новых материалов и высокочистых веществ, развитии технологий хранения энергии и искусственного интеллекта. «Гиредмет» выступает как научно-технологический партнер.