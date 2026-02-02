Автомобиль лукашенковских дипломатов врезался в полицейскую машину в Белостоке 8 2.02.2026, 22:23

Водитель представился консулом в Австрии.

47-летний виновник аварии представился консулом Беларуси в Австрии. В Беларуси там давно нет почетного консула – вероятно, речь о сотруднике консульского отдела, передает «Белсат».

Утром 1 февраля в Белостоке произошла авария с участием автомобиля белорусских дипломатов и польской полицейской машины. Как рассказала представитель Подляской полиции изданию Gazeta Wyborcza, на круговом перекрестке белорусская BMW не уступила дорогу полицейской машине и ударилась в нее. Сотрудницу полиции забрали в больницу, но вскоре отпустили. Оба водителя были трезвые.

Среди прочего представитель полиции рассказала, что водителем белорусского автомобиля был 47-летний мужчина, представившийся «консулом Беларуси в Австрии».

Беларусь имеет посольство в Австрии и посла – 62-летнего Андрея Дапкюнаса. Ранее Австрия имела почетного консула в Беларуси: им был Сергей Костюченко, которому сейчас 71 год. Костюченко в августе 2022 года осудили на 3,5 года колонии за уклонение от налогов, освободили через полгода. Сейчас в списке почетных консулов Беларуси нет консула в Австрии.

Однако посольство Беларуси в Австрии имеет консульский отдел, сотрудники которого могут иметь звание консула. На сайте посольства Беларуси в Австрии консулом указан первый секретарь Андрей Мороз – но его имя есть только на белорусской и английской версиях страниц, не на российской и немецкой версиях.

Министерство иностранных дел Беларуси, а также посольства Беларуси в Польше и Австрии не сообщали о дорожном происшествии.

