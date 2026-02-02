Украина внесла КСИР в список террористов 2.02.2026, 22:37

Об этом сообщил Зеленский.

Украина приняла решение о внесении Корпуса стражей исламской революции в перечень террористических организаций. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем ежедневном видеообращении, отметив ответственность Ирана за поддержку войны и насилия в мире.

По словам главы государства, в Европейском Союзе фактически согласовано политическое решение о признании одной из ключевых структур иранского режима террористической. Сейчас продолжаются формальные процедуры, однако Украина уже завершила этот процесс и закрепила свою позицию на национальном уровне.

Президент подчеркнул, что для Украины этот вопрос является окончательно решенным, ведь все террористические организации должны получать одинаковую международную оценку – без исключений и двойных стандартов.

Владимир Зеленский отдельно упомянул массированные удары иранскими дронами по украинским городам и селам. Он заверил, что Украина будет помнить каждую атаку и каждую жертву, вызванную использованием «шахедов» против мирного населения.

Также президент подчеркнул, что мир видит масштабы репрессий в Иране и роль тамошнего режима в разжигании войн и распространении насилия за пределами страны.

Глава государства заявил, что Украина солидарна с народами, которые отстаивают свободу и готовы бороться за свои права, в частности с теми, кто противостоит репрессивным режимам.

