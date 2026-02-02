Трамп отверг свою связь с Эпштейном

Трамп отверг свою связь с Эпштейном18
- 2.02.2026, 23:02
Президент США заявил, что не дружил с финансистом и никогда не был на его острове.
Президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social заявил, что не дружил с финансистом Джеффри Эпштейном.
По словам американского лидера, основываясь на файлах по делу финансиста, опубликованных минюстом США, Эпштейн и «лживый мерзавец» журналист Майкл Вольф вступили в сговор, чтобы нанести ущерб ему или его президентству.
Трамп отметил, что планирует судиться против ряда представителей леворадикалов.
Президент США добавил, что никогда не был на «зараженном» острове Эпштейна, в отличие от почти всех нечестных демократов и их спонсоров.