Украинский боец пробыл под Волчанском 42 суток с турникетом 3 2.02.2026, 23:17

Его не могли эвакуировать из-за активного использования дронов и постоянного огневого контроля россиян.

В Военно-медицинском клиническом центре Северного региона (Харьков) завершена операция бойца, который более полутора месяцев находился под Волчанском с тяжелым ранением ноги. Об этом проинформировало медучреждение в Facebook 2 февраля.

36-летний гранатометчик Артем, родом из Часового Яра (Донецкая область), получил ранение на волчанском направлении Харьковской области еще 18 декабря прошлого года. Из-за активного использования дронов и постоянного огневого контроля врага его эвакуация была невозможна до конца января.

По словам медиков, он провел с турникетом на раненой, частично оторванной взрывом ноге 42 дня, тогда как по медицинским нормам максимальный срок не должен превышать двух часов.

«Я наступил на мину. Едва долез до укрытия, ребята помогли. Оказали мне первую помощь. Один из ребят, который был со мной, имел какое-то представление о первой домедицинской помощи. Спасибо ему, он и помог. Перемотали сначала рану, наложили турникеты. Долго не могли остановить кровь», – рассказал Артем перед операцией.

По словам начальника медицинской части Вячеслава Куринного, до сих пор максимальный срок пребывания с турникетом составлял 36 суток.

«42 суток – это вне всех возможных границ. Но он – великий молодец... Артем сам себе сделал конверсию турникета, переложил с бедра на голень, чем значительно улучшил процесс будущего протезирования. Ну и молодец, что у человека есть жажда жизни, характер. Спасибо, что выжил», – сказал Куринный.

В госпиталь в Харьков бойца привезли в стабильном, но тяжелом состоянии. Как отметили в медцентре, пребывание более месяца в подвале с тяжелым ранением истощило организм Артема.

«У пациента образовалась сухая гангрена. Инфекционные осложнения наступили ниже турникета, а турникет не давал инфекции перейти выше по конечности. И именно благодаря этому состояние пациента тяжелое, но стабильное. Даже учитывая такую продолжительность без медицинской помощи», – рассказал после операции хирург Владимир Куприянчук.

В медицинском учреждении отметили, что впереди у Артема сложный послеоперационный период, реабилитация и протезирование.

