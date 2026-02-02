Литовец ехал в Беларусь на BMW за $125 тысяч: авто арестовали 10 2.02.2026, 23:29

Водителя задержали.

Гражданин Литвы пытался въехать в Беларусь на люксовом BMW, который угнали в Германии. Подробности инцидента рассказали в пресс-службе погранслужбы Польши.

41-летний иностранец пересекал польско-белорусскую границу в пункте пропуска «Кузница» на иномарке с немецкими номерными знаками.

Пограничники проверили автомобиль по базе и выяснили, что транспортное средство с января 2026 года числиться в угоне. На самом деле легковушка принадлежит жителю Германии.

BMW 2023 года выпуска стоимостью около 450 000 злотых (примерно 125 тысяч долларов по курсу на 2 февраля 2026 года) доставили на охраняемую стоянку. Водителя-литовца задержали.

По данному факту начато расследование.

