Генсек НАТО и премьер Польши посетят Киев 2.02.2026, 23:40

Марк Рютте

Марк Рютте выступит в Верховной Раде.

Премьер-министр Польши Дональд Туск в ближайшее время посетит Киев. Об этом он сообщил на своем аккаунте в X в понедельник, 2 февраля.

Туск уточнил, что приедет в Украину по приглашению президента Владимира Зеленского.

«В течение следующих нескольких дней я буду в Киеве по приглашению Зеленского. В это критическое время Украину нельзя оставлять совсем одну», — сказал он.

2 февраля в Украину прибыли действующий глава ОБСЕ и министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис вместе с генеральным секретарем организации Феридуном Синирлиоглу.

Кроме того, завтра, 3 февраля, в Киев приедет генсек НАТО Рютте. Он выступит в Верховной Раде.

