Генсек НАТО и премьер Польши посетят Киев
- 2.02.2026, 23:40
- 4,554
Марк Рютте выступит в Верховной Раде.
Премьер-министр Польши Дональд Туск в ближайшее время посетит Киев. Об этом он сообщил на своем аккаунте в X в понедельник, 2 февраля.
Туск уточнил, что приедет в Украину по приглашению президента Владимира Зеленского.
«В течение следующих нескольких дней я буду в Киеве по приглашению Зеленского. В это критическое время Украину нельзя оставлять совсем одну», — сказал он.
2 февраля в Украину прибыли действующий глава ОБСЕ и министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис вместе с генеральным секретарем организации Феридуном Синирлиоглу.
Кроме того, завтра, 3 февраля, в Киев приедет генсек НАТО Рютте. Он выступит в Верховной Раде.