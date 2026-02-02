Конгресс Совета Европы призвал европейские города к срочной помощи Украине 1 2.02.2026, 23:54

2,770

Для преодоления последствий российских атак на энергосистему.

Президент Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Марк Кулс обратился к европейским коллегам со срочным призывом по мобилизации помощи для украинских громад, которые оказались в критической ситуации из-за постоянных атак Российской Федерации на объекты энергетики. Об этом говорится в письме главы Конгресса, обнародованном Советом Европы.

Что именно нужно общинам

Европейских партнеров просят предоставить оборудование, которое поможет обеспечить жизнедеятельность населенных пунктов в условиях дефицита электроэнергии и тепла. Речь идет прежде всего об объектах распределенной генерации, которые сложнее поразить ракетами по сравнению с большими ТЭС. В перечень насущных потребностей вошли:

электрогенераторы различной мощности;

когенерационные установки — оборудование, которое одновременно производит электрическую и тепловую энергию;

системы хранения энергии;

другое энергетическое оборудование и запасные части к нему;

решения для временного обогрева.

Как присоединиться к помощи

Инициатива реализуется совместно с Постоянным представительством Украины при Совете Европы и украинскими ассоциациями местного самоуправления. Эти организации выступают связующим звеном между зарубежными донорами и конкретными громадами, которые нуждаются в поддержке. Для координации помощи можно обращаться непосредственно к следующим ассоциациям:

Украинская ассоциация районных и областных рад (УАРОР): Екатерина Шалупня (+380 63 9510392) или Андрей Галака (+380 67 8048813).

Ассоциация городов Украины (АГУ): эксперт Наталья Гокина (+380 50 909 68 53).

Ассоциация объединенных территориальных громад (АОТГ): председатель Александр Коренной (+380 66 734 6731).

Всеукраинская ассоциация громад (ВАГ): исполнительный директор Иван Слободяник (+380 50 462 2151).

Кроме оперативной помощи, Марк Кулс призвал европейские муниципалитеты к установлению долгосрочного партнерства. Для этого он рекомендовал присоединяться к инициативе Cities4Cities.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com