Конгресс Совета Европы призвал европейские города к срочной помощи Украине

Конгресс Совета Европы призвал европейские города к срочной помощи Украине1
- 2.02.2026, 23:54
Для преодоления последствий российских атак на энергосистему.
Президент Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Марк Кулс обратился к европейским коллегам со срочным призывом по мобилизации помощи для украинских громад, которые оказались в критической ситуации из-за постоянных атак Российской Федерации на объекты энергетики. Об этом говорится в письме главы Конгресса, обнародованном Советом Европы.
Что именно нужно общинам
Европейских партнеров просят предоставить оборудование, которое поможет обеспечить жизнедеятельность населенных пунктов в условиях дефицита электроэнергии и тепла. Речь идет прежде всего об объектах распределенной генерации, которые сложнее поразить ракетами по сравнению с большими ТЭС. В перечень насущных потребностей вошли:
электрогенераторы различной мощности;
когенерационные установки — оборудование, которое одновременно производит электрическую и тепловую энергию;
системы хранения энергии;
другое энергетическое оборудование и запасные части к нему;
решения для временного обогрева.
Как присоединиться к помощи
Инициатива реализуется совместно с Постоянным представительством Украины при Совете Европы и украинскими ассоциациями местного самоуправления. Эти организации выступают связующим звеном между зарубежными донорами и конкретными громадами, которые нуждаются в поддержке. Для координации помощи можно обращаться непосредственно к следующим ассоциациям:
Украинская ассоциация районных и областных рад (УАРОР): Екатерина Шалупня (+380 63 9510392) или Андрей Галака (+380 67 8048813).
Ассоциация городов Украины (АГУ): эксперт Наталья Гокина (+380 50 909 68 53).
Ассоциация объединенных территориальных громад (АОТГ): председатель Александр Коренной (+380 66 734 6731).
Всеукраинская ассоциация громад (ВАГ): исполнительный директор Иван Слободяник (+380 50 462 2151).
Кроме оперативной помощи, Марк Кулс призвал европейские муниципалитеты к установлению долгосрочного партнерства. Для этого он рекомендовал присоединяться к инициативе Cities4Cities.