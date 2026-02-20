Токаев предложил учредить награду имени Трампа

Токаев предложил учредить награду имени Трампа30
- 20.02.2026, 4:55
- 5,098
За успехи в достижении мира
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил учредить специальную премию имени американского лидера Дональда Трампа. Об этом глава республики заявил в ходе первого заседания «Совета мира», трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.
«Я хотел бы предложить учредить специальную премию Совета мира имени президента Трампа в знак признания его выдающихся усилий и достижений в области миростроительства», — сказал казахстанский правитель.
Токаев добавил, что под руководством Трампа «Совет мира» может успешно выполнить свою миссию.
Создание «Совета мира» инициировал президент США Дональд Трамп в рамках урегулирования ситуации в секторе Газа. Позднее стало известно, что полномочия нового международного органа выйдут за пределы палестинского анклава. Как заявили агентству Bloomberg высокопоставленные чиновники, американский лидер пытается создать конкурента ООН.