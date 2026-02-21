В Минске остановило работу издательство «Тэхналогія»5
Сообщается о задержаниях.
В Минске остановило работу издательство «Тэхналогія», действовавшее с 1988 года и выпускавшее книги и другую продукцию на белорусском языке. Это может быть связано с визитом силовиков и задержаниями, пишет «Зеркало».
«З пэўных прычын выдавецтва «Тэхналогія» не працуе», — сообщило издательство 21 февраля.
СМИ сообщают, что силовики во вторник-среду, 17−18 февраля, пришли к сотрудникам действующих и к ранее закрытым издательств. А также к предпринимателям, которые занимаются распространением книжной продукции.