25 февраля 2026, среда, 17:10
В Минске остановило работу издательство «Тэхналогія»

5
  • 21.02.2026, 16:44
  • 5,696
В Минске остановило работу издательство «Тэхналогія»

Сообщается о задержаниях.

В Минске остановило работу издательство «Тэхналогія», действовавшее с 1988 года и выпускавшее книги и другую продукцию на белорусском языке. Это может быть связано с визитом силовиков и задержаниями, пишет «Зеркало».

«З пэўных прычын выдавецтва «Тэхналогія» не працуе», — сообщило издательство 21 февраля.

СМИ сообщают, что силовики во вторник-среду, 17−18 февраля, пришли к сотрудникам действующих и к ранее закрытым издательств. А также к предпринимателям, которые занимаются распространением книжной продукции.

