В Минске остановило работу издательство «Тэхналогія» 5 21.02.2026, 16:44

5,696

Сообщается о задержаниях.

В Минске остановило работу издательство «Тэхналогія», действовавшее с 1988 года и выпускавшее книги и другую продукцию на белорусском языке. Это может быть связано с визитом силовиков и задержаниями, пишет «Зеркало».

«З пэўных прычын выдавецтва «Тэхналогія» не працуе», — сообщило издательство 21 февраля.

СМИ сообщают, что силовики во вторник-среду, 17−18 февраля, пришли к сотрудникам действующих и к ранее закрытым издательств. А также к предпринимателям, которые занимаются распространением книжной продукции.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com