25 февраля 2026, среда, 20:54
Как запускали украинские «Фламинго» по заводу-производителю ракет в России

  21.02.2026, 21:50
Сильное видео.

В Удмуртии был поражен Воткинский завод – очень важный для россиян объект. Интересно, что в Украине на фоне атаки показали удары по России.

Об этом сообщил совладелец и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман. 20 февраля он выложил соответствующее видео.

Что показал Штилерман?

Разработчик из компании Fire Point показал видео ударов по России. Их сопроводил подписью.

- Вот небольшое видео. Без контекста. Контекст – позже, – написал он.

Штилерман не уточнил тип оружия и не указал дату съемки. Но поскольку Fire Point разрабатывают «Фламинго», намек был достаточно прозрачен.

Уже 21 февраля Денис Штилерман подтвердил: по Воткинскому заводу били именно «Фламинго».

«А вот и контекст», – написал он, выложив текст от Генерального штаба ВСУ.

