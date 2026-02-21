Как запускали украинские «Фламинго» по заводу-производителю ракет в России

Как запускали украинские «Фламинго» по заводу-производителю ракет в России7
- 21.02.2026, 21:50
Сильное видео.
В Удмуртии был поражен Воткинский завод – очень важный для россиян объект. Интересно, что в Украине на фоне атаки показали удары по России.
Об этом сообщил совладелец и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман. 20 февраля он выложил соответствующее видео.
Ось невеличке відео. Без контексту. Контекст — згодом) pic.twitter.com/h9p3WfqVMr— Denys Shtilierman (@DenShtilierman) February 20, 2026
Что показал Штилерман?
Разработчик из компании Fire Point показал видео ударов по России. Их сопроводил подписью.
- Вот небольшое видео. Без контекста. Контекст – позже, – написал он.
Штилерман не уточнил тип оружия и не указал дату съемки. Но поскольку Fire Point разрабатывают «Фламинго», намек был достаточно прозрачен.
Уже 21 февраля Денис Штилерман подтвердил: по Воткинскому заводу били именно «Фламинго».
«А вот и контекст», – написал он, выложив текст от Генерального штаба ВСУ.