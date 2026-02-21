Как запускали украинские «Фламинго» по заводу-производителю ракет в России 7 21.02.2026, 21:50

12,282

Сильное видео.

В Удмуртии был поражен Воткинский завод – очень важный для россиян объект. Интересно, что в Украине на фоне атаки показали удары по России.

Об этом сообщил совладелец и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман. 20 февраля он выложил соответствующее видео.

Ось невеличке відео. Без контексту. Контекст — згодом) pic.twitter.com/h9p3WfqVMr — Denys Shtilierman (@DenShtilierman) February 20, 2026

Что показал Штилерман?

Разработчик из компании Fire Point показал видео ударов по России. Их сопроводил подписью.

- Вот небольшое видео. Без контекста. Контекст – позже, – написал он.

Штилерман не уточнил тип оружия и не указал дату съемки. Но поскольку Fire Point разрабатывают «Фламинго», намек был достаточно прозрачен.

Уже 21 февраля Денис Штилерман подтвердил: по Воткинскому заводу били именно «Фламинго».

«А вот и контекст», – написал он, выложив текст от Генерального штаба ВСУ.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com