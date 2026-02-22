В США заговорили о возможной встрече Зеленского и Путина

В США заговорили о возможной встрече Зеленского и Путина10
- 22.02.2026, 11:05
Информацию озвучил Уиткофф.
В США заявили, что имеют «хорошие новости» относительно переговоров о завершении российско-украинской войны. Там анонсировали возможную встречу президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным.
Встреча якобы возможна «в ближайшие три недели», к ней может присоединиться и президент США Дональд Трамп. Такое заявление в интервью Fox News сделал спецпосланник Трампа Стив Уиткофф.
По словам Уиткоффа, встреча Зеленского с Путиным может состояться уже в ближайшие три недели. Он не исключает, что к ним присоединится и президент США.
Спецпосланник Трампа назвал российско-украинскую войну «бессмысленной». Ее причины он видит в «споре за территории», в котором Украина и РФ не могут найти «консенсус».
«Мы с Джаредом (Кушнером, зятем Трампа. – Ред.) надеемся, что предложения, которые мы вынесли на стол, объединят стороны в ближайшие три недели и, возможно, приведут к саммиту между Зеленским и Путиным. Возможно, это будет трехсторонняя встреча с участием президента (Трампа – Ред.). Посмотрим», – сказал Уиткофф.
Он также подчеркнул, что Трамп не хочет встречаться, если понимает, что встреча не принесет никакого результата.
«У него есть уникальная способность это сделать. Надеюсь, в ближайшие недели вы услышите хорошие новости», – подчеркнул он.
Также Уиткофф пожаловался, что его критиковали за многочисленные встречи с Путиным. А он, мол, всего лишь пытался «хорошо понять позицию другой стороны». Для этого ему понадобилось слетать в Москву уже восемь раз.