В США заговорили о возможной встрече Зеленского и Путина

10
  • 22.02.2026, 11:05
  • 2,896
В США заговорили о возможной встрече Зеленского и Путина
Стив Уиткофф

Информацию озвучил Уиткофф.

В США заявили, что имеют «хорошие новости» относительно переговоров о завершении российско-украинской войны. Там анонсировали возможную встречу президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным.

Встреча якобы возможна «в ближайшие три недели», к ней может присоединиться и президент США Дональд Трамп. Такое заявление в интервью Fox News сделал спецпосланник Трампа Стив Уиткофф.

Уиткофф анонсировал встречу Зеленского с Путиным

По словам Уиткоффа, встреча Зеленского с Путиным может состояться уже в ближайшие три недели. Он не исключает, что к ним присоединится и президент США.

Спецпосланник Трампа назвал российско-украинскую войну «бессмысленной». Ее причины он видит в «споре за территории», в котором Украина и РФ не могут найти «консенсус».

«Мы с Джаредом (Кушнером, зятем Трампа. – Ред.) надеемся, что предложения, которые мы вынесли на стол, объединят стороны в ближайшие три недели и, возможно, приведут к саммиту между Зеленским и Путиным. Возможно, это будет трехсторонняя встреча с участием президента (Трампа – Ред.). Посмотрим», – сказал Уиткофф.

Он также подчеркнул, что Трамп не хочет встречаться, если понимает, что встреча не принесет никакого результата.

«У него есть уникальная способность это сделать. Надеюсь, в ближайшие недели вы услышите хорошие новости», – подчеркнул он.

Также Уиткофф пожаловался, что его критиковали за многочисленные встречи с Путиным. А он, мол, всего лишь пытался «хорошо понять позицию другой стороны». Для этого ему понадобилось слетать в Москву уже восемь раз.

Написать комментарий 10

