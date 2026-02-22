ГАИ со стрельбой останавливала пьяного бесправника, угнавшего фуру 3 22.02.2026, 16:04

4,328

Это произошло под Минском.

Под Минском ГАИ со стрельбой останавливала пьяного угонщика фуры с прицепом. Подробности сообщает Министерство внутренних дел.

К сотрудникам ГАИ Минского района обратился мужчина. Он сообщил, что по автодороге М-4 Минск – Могилев едет фура Iveco с полуприцепом. Водитель, предположительно, находится в состоянии опьянения.

На место оперативно выехал экипаж ДПС. Инспекторы, обнаружив фуру, подали водителю сигнал об остановке, однако он его проигнорировал и продолжил движение, увеличивая скорость.

«Водитель не подчинялся неоднократным законным требованиям милиционеров и пытался скрыться, виляя по дороге, тем самым создавая реальную угрозу жизни и здоровью граждан», - уточнили в МВД.

Остановить большегруз удалось с использованием табельного оружия, а также с применением системы принудительной остановки. За рулем фуры оказался 44-летний житель Светлогорского района с визуальными признаками опьянения.

