Закрытие Олимпиады-2026: прямая видеотрансляция
Церемония проходит в античном амфитеатре в Вероне.
В воскресенье, 22 февраля, торжественно будут закрыты зимние Олимпийские игры, которые проходили в Италии.
Церемония состоится в античном амфитеатре и начнется в 22:30 по минскому времени.
Также вы можете посмотреть церемонию закрытия Игр-2026 в прямом эфире.
Арена-ди-Верона — античный римский амфитеатр, построенный в Вероне около 30 года нашей эры. Расположен на главной площади города — Пьяцца Бра. Арена-ди-Верона — поныне действующая и всемирно известная концертная площадка.
Амфитеатр в Вероне четвертый по размеру среди аналогичных римских построек в Италии (после Колизея, амфитеатра в Санта-Мария-Капуа-Ветере и амфитеатра в Поццуоли). Одно из наиболее хорошо сохранившихся сооружений подобного типа. В 2000 году в составе прочих исторических памятников Вероны амфитеатр был включен в число памятников Всемирного наследия.