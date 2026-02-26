закрыть
Закрытие Олимпиады-2026: прямая видеотрансляция

Закрытие Олимпиады-2026: прямая видеотрансляция

Церемония проходит в античном амфитеатре в Вероне.

В воскресенье, 22 февраля, торжественно будут закрыты зимние Олимпийские игры, которые проходили в Италии.

Церемония состоится в античном амфитеатре и начнется в 22:30 по минскому времени.

Также вы можете посмотреть церемонию закрытия Игр-2026 в прямом эфире.

Арена-ди-Верона — античный римский амфитеатр, построенный в Вероне около 30 года нашей эры. Расположен на главной площади города — Пьяцца Бра. Арена-ди-Верона — поныне действующая и всемирно известная концертная площадка.

Амфитеатр в Вероне четвертый по размеру среди аналогичных римских построек в Италии (после Колизея, амфитеатра в Санта-Мария-Капуа-Ветере и амфитеатра в Поццуоли). Одно из наиболее хорошо сохранившихся сооружений подобного типа. В 2000 году в составе прочих исторических памятников Вероны амфитеатр был включен в число памятников Всемирного наследия.

