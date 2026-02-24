Financial Times: Война в Украине вышла на новый уровень

Financial Times: Война в Украине вышла на новый уровень1
- 24.02.2026, 8:07
Тактика и логистика изменились радикальным образом.
Даже на значительном расстоянии от линии фронта любая ошибка может стоить жизни. Новая реальность войны на востоке Украины изменила тактику армии, логистику и само понятие тыла.
Об этом сообщает Financial Times.
Война дронов и новая опасная зона
По данным издания, уже в десятках минут езды от российских позиций любая активность может стать смертельно опасной.
Над позициями постоянно работают вертолеты, а поля пересекают линии оптоволоконной связи, используемые для управления техникой и беспилотниками.
Пикапы, на которых передвигаются военные, защищают металлическими конструкциями, пытаясь снизить риск удара.
В прифронтовых районах инфраструктура также адаптируется к угрозе. В Херсоне над дорогами и больницами натягивают защитные сетки, чтобы уменьшить опасность атак с воздуха.
Передвижение только ночью
Вблизи линии соприкосновения привычное движение практически исчезло. Военные выходят на позиции ночью, используют антитепловые плащи или ждут густого тумана.
Поставки продовольствия и снаряжения часто доставляют беспилотники, а эвакуацию раненых иногда проводят роботизированные системы.
Ветеран морской пехоты и руководитель фонда Come Back Alive Тарас Чмут назвал происходящее «зоной смерти».
«Война изменилась радикальным образом. И каждый месяц зона смерти увеличивается. Европейцам это все еще трудно понять».
FPV-дроны меняют фронт
Главную роль в новой тактике играют FPV-дроны, которые отслеживают транспорт и атакуют его с высокой точностью. В результате обычные машины почти исчезли из районов рядом с фронтом.
Представитель 93-й бригады «Холодный Яр» Ирина Рыбакова отметила, что в ближайшей зоне боевых действий транспорт практически не используется.
Чтобы защитить дороги, над ними натягивают километры сеток, формируя своеобразные туннели. Однако даже такая защита не гарантирует безопасности.
Новые технологии и необычные тактики
Фронт стал полигоном для испытания современных средств борьбы и противодействия. Активно применяется радиоэлектронная борьба, которая глушит сигналы управления дронами.
В ответ российские силы используют беспилотники на длинных оптоволоконных кабелях — иногда до 40 километров — которые не подвержены радиопомехам.
Классические бронеколонны практически исчезли. Военные все чаще используют простые методы защиты: вооруженные пикапы, оружие для перехвата дронов сеткой и другие импровизированные решения.
Одновременно фиксируются и необычные способы атак — от передвижения небольшими группами под маскировкой до использования мотоциклов, багги и даже лошадей.