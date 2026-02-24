закрыть
26 февраля 2026, четверг, 10:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Под Одессой водитель вытащил из-под фуры не сдетонировавшую боеголовку от «Шахеда»

4
  • 24.02.2026, 8:23
  • 5,622
Под Одессой водитель вытащил из-под фуры не сдетонировавшую боеголовку от «Шахеда»

Инцидент показали на видео.

В Одесской области мужчина собственноручно вытащил боеголовку от «Шахеда», которая не разорвалась, из-под своего грузовика.

Инцидент произошел в городе Черноморск, пишет местный телеграм-канал.

«Сегодня во время атаки на Черноморск мужчине под фуру залетела боеголовка от шахеда, но он не растерялся и выбросил ее голыми руками», — говорится в подписи к видео.

На самих кадрах действительно видно, что мужчина выбрасывает из-под колес грузовика боеголовку от «Шахеда», после чего садится за руль и пытается завести транспортное средство.

При этом все это время на фоне пылает другой грузовик.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Фицо и Орбан загоняют свои страны в ловушку
Фицо и Орбан загоняют свои страны в ловушку Петр Олещук
Статкевич остался верен себе
Статкевич остался верен себе Леонид Невзлин
Историческая роль
Историческая роль Юрий Федоренко
Статкевич вернулся
Статкевич вернулся Ирина Халип