Под Одессой водитель вытащил из-под фуры не сдетонировавшую боеголовку от «Шахеда»4
- 24.02.2026, 8:23
- 5,622
Инцидент показали на видео.
В Одесской области мужчина собственноручно вытащил боеголовку от «Шахеда», которая не разорвалась, из-под своего грузовика.
Инцидент произошел в городе Черноморск, пишет местный телеграм-канал.
«Сегодня во время атаки на Черноморск мужчине под фуру залетела боеголовка от шахеда, но он не растерялся и выбросил ее голыми руками», — говорится в подписи к видео.
На самих кадрах действительно видно, что мужчина выбрасывает из-под колес грузовика боеголовку от «Шахеда», после чего садится за руль и пытается завести транспортное средство.
При этом все это время на фоне пылает другой грузовик.