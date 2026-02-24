Под Одессой водитель вытащил из-под фуры не сдетонировавшую боеголовку от «Шахеда» 4 24.02.2026, 8:23

5,622

Инцидент показали на видео.

В Одесской области мужчина собственноручно вытащил боеголовку от «Шахеда», которая не разорвалась, из-под своего грузовика.

Инцидент произошел в городе Черноморск, пишет местный телеграм-канал.

«Сегодня во время атаки на Черноморск мужчине под фуру залетела боеголовка от шахеда, но он не растерялся и выбросил ее голыми руками», — говорится в подписи к видео.

На самих кадрах действительно видно, что мужчина выбрасывает из-под колес грузовика боеголовку от «Шахеда», после чего садится за руль и пытается завести транспортное средство.

При этом все это время на фоне пылает другой грузовик.

