Позорное клеймо на Лукашенко

24.02.2026, 13:38

Четыре грани войны, в которую диктатор втянул Беларусь.

В четвертую годовщину полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину «Салідарнасць» рассуждает о том, чем эта война стала для Беларуси и белорусов.

Кому война, а кому и мать родна

Хотел ли Лукашенко, чтобы российские войска атаковали Украину с территории Беларуси? На этот вопрос может ответить только он сам. Мы же спустя четыре года можем с большой долей уверенности говорить о том, что эта война не чужая для него.

Он может сколько угодно оправдываться, что узнал о вторжении из газет. Может продолжать имитировать сарказм, передразнивая западных лидеров, назвавших его соагрессором. Но факты — упрямая вещь.

Возможно, правитель Беларуси был не в восторге от планов кремлевского союзника, но вряд ли есть смысл делать вид, что он о них совсем ничего не знал.

«Как бы кому-то ни хотелось, мы вернем нашу Украину в лоно нашего славянства. Мы это обязательно сделаем», — Александр Лукашенко, 28 января 2022-го

За несколько дней до вторжения Лукашенко и госсекретарь Совбеза Александр Вольфович пожимали руки российским военным, в том числе и тем, кто вскоре отметился массовыми убийствами мирных жителей Бучи.

Ранним утром 24 февраля 2022-го колонны военной техники зашли в Украину в том числе и с территории Беларуси. Отсюда на Гостомель вылетели вертолетные группы. С территории нашей страны до октября 2022-го по украинским городам запускались российские «Искандеры».

С первых дней большой войны Беларусь выполняла роль тыловой базы: здесь базировались резервные силы, сюда отправлялась на ремонт и обслуживание техника, гомельские и мозырьские больницы принимали первых раненых оккупантов. На наших полигонах белорусские инструкторы обучали мобилизованных россиян.

И все это нельзя было организовать ситуативно, в последний момент. К этому долго и тщательно готовились. И вряд ли это можно было сохранить в тайне от того, кто удерживает власть в стране.

Отдельно напомним о фильтрационном лагере в Наровле для вывезенных из Украины гражданских и военных, в котором оккупанты практиковали пытки.

А также о том, как Лукашенко и его окружение соучаствуют в фактическом похищении украинских детей — этой позорной истории у нас посвящен целый раздел.

Правящий режим не просто соучаствует в агрессивной войне, он зарабатывает на крови украинцев. В Беларуси производят вооружения для оккупантов, шьют для них форму. Белорусские товары завозят в оккупированные украинские города.

Война против своего народа

Для нас эти четыре года стали войной против собственного народа. И снова факты. Втянув страну в чужую войну, Лукашенко на долгие годы запятнал ее репутацию. Санкции уже есть, они надолго. А впереди могут замаячить и репарации.

Над Беларусью, как у себя дома, летают российские беспилотники. Некоторые из них уже упали, к счастью, обошлось без серьезных последствий. Но кто знает, как долго будет тянуться такое везение?

В любом случае, многолетний миф Лукашенко о «мирном небе» похоронен его же стараниями. Более того, он сам нарисовал на карте страны жирную мишень, официально пригласив сюда российское ядерное оружие. Можно сколько угодно рассказывать, что все это ради защиты от недругов — по факту беларусы подставлены под удар ради чужих интересов.

Из последних тревожных новостей: россияне более полугода используют вышки сотовой связи в Беларуси для координации ударов беспилотников по украинским городам. Это стало одним из поводов для введения Киевом санкций в отношении Лукашенко.

Владимир Зеленский недвусмысленно предупредил, что Минск рискует нарваться на ответные меры. Учитывая то, что последние разработки украинского военпрома сегодня преодолевают свыше тысячи километров, это предупреждение вовсе не является пустым звуком.

В этой войне против своего народа лукашенковские силовики, окончательно превратившиеся в карателей, ведут себя как оккупанты на чужой земле. Простреленные колени, пытки, избиения, непомерные тюремные сроки — за попытки помешать убийствам соседей, за донаты, комментарии и плакаты «Нет войне».

Война из прошлого против будущего

Эти четыре года запомнятся скатыванием в массовую милитаризацию общества, в победобесие московского разлива.

Лукашенко, как и Путин, использует память о Второй мировой войне, чтобы замылить и оправдать свое собственное (со)участие в войне сегодняшней. Циничная эксплуатация прошлого достигла своего пика в 80-ю годовщину победы над нацизмом.

В Беларуси словно грибы растут псевдопатриотические клубы для подрастающего поколения. Режим престарелого вождя использует детей в своих играх, угрожая их будущему войной из прошлого.

Чужая война

Прозвучит наивно, но это факт — у белорусов никто не спрашивал ни совета, ни мнения, стоит ли отдавать свою страну чужой армии под плацдарм для атаки на соседей.

Утром 24 февраля 2022-го мы проснулись в новой реальности, где Беларусь, одна из самых пострадавших стран во Второй мировой войне, в прошлом страна-партизанка, превратилась в государство-соагрессор.

Спустя четыре года, вопреки усилиям путинской и лукашенковской пропаганды, беларусы в основной своей массе не хотят участвовать в этой войне.

А что до Лукашенко, то он уже вошел в историю в роли соучастника в позорной войне. И это закономерная плата за многолетние размены суверенитета страны на удержание власти.

