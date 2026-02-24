закрыть
В Сербии задержали подозреваемых в подготовке покушения на Вучича

  • 24.02.2026, 10:23
  • 2,126
Александар Вучич

Обвинение в «заговоре» выдвинуто на фоне проходящих в стране протестов.

В Сербии правоохранители сообщили о задержании двух мужчин, которых подозревают в подготовке «действий против конституционного строя и безопасности» страны, в частности планировали покушение на президента Александара Вучича.

Об этом говорится в сообщении сербского Министерства внутренних дел, информирует «Европейская правда».

Как отметили в ведомстве, двух задержанных подозревают в том, что они в период с декабря 2025 года по февраль 2026 года готовили заговор, чтобы «насильственным путем изменить конституционный строй Республики Сербия и свергнуть высшие государственные органы».

В заявлении МВД указано, что мужчины планировали приобрести оружие и совершить покушение на президента Вучича и его семью.

Кроме того, по данным правоохранителей, подозреваемые также планировали нападение на сотрудников Министерства внутренних дел.

Подозреваемые будут содержаться под стражей до 48 часов и вместе с уголовной жалобой будут доставлены в Высшую прокуратуру в Кралево, добавили в МВД.

Как известно, в Сербии периодически проходят антиправительственные протесты с требованием досрочных парламентских выборов.

Они начались после того, как 1 ноября 2024 года на вокзале города Новый Сад обрушился навес, погибли 16 человек.

Участники протестов требуют наказать виновных в трагедии, а также усилить борьбу с коррупцией и объявить досрочные выборы.

