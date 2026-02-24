Как четыре года полномасштабной войны изменили Зеленского и Путина

Как четыре года полномасштабной войны изменили Зеленского и Путина10
- 24.02.2026, 19:58
- 19,494
В Sky News раскрыли подробности.
В течение последних 4 лет центральными фигурами остаются президент Украины Владимир Зеленский и кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин.
Издание Sky News проанализировало, как изменились лидеры Украины и страны-агрессора России за годы полномасштабной войны.
Как изменился Зеленский
Президент Украины прошел одну из самых заметных трансформаций среди современных лидеров. Он вырос из роли неопытного политика до настоящего символа сопротивления и демократической стойкости.
Сейчас он продолжает ежедневно записывать обращения к гражданам и поддерживает контакт с украинцами, которые устали от войны, экономических трудностей и внутренних скандалов.
Зеленский также активно поддерживает дипломатию. Его обращения периодически слышат иностранные лидеры и парламенты стран, а с союзниками ведется постоянная работа.
Война повлияла и на самый закрытый аспект жизни Зеленского — семью. Первая леди Елена Зеленская отметила, что президент стал более чувствительным к семейным моментам и теперь больше ценит простые вещи.
Как изменился Путин
Российский диктатор после 24 февраля 2022 года оказался в глубокой дипломатической изоляции стран, с которыми ранее в РФ и без того были напряженные отношения.
Внутри страны его поддержка снизилась из-за санкций, мобилизации и роста стоимости жизни. Но официальные опросы скрывают реальное положение дел.
Война повлияла и на личность Путина. По крайней мере, сам он заявил на одной из пресс-конференций, что стал меньше шутить и почти перестал смеяться. СМИ также зафиксировали, что диктатор стал более изолированным физически и дипломатически.