закрыть
26 февраля 2026, четверг, 14:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Как четыре года полномасштабной войны изменили Зеленского и Путина

10
  • 24.02.2026, 19:58
  • 19,494
Как четыре года полномасштабной войны изменили Зеленского и Путина
Коллаж: УНИАН

В Sky News раскрыли подробности.

В течение последних 4 лет центральными фигурами остаются президент Украины Владимир Зеленский и кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин.

Издание Sky News проанализировало, как изменились лидеры Украины и страны-агрессора России за годы полномасштабной войны.

Как изменился Зеленский

Президент Украины прошел одну из самых заметных трансформаций среди современных лидеров. Он вырос из роли неопытного политика до настоящего символа сопротивления и демократической стойкости.

Сейчас он продолжает ежедневно записывать обращения к гражданам и поддерживает контакт с украинцами, которые устали от войны, экономических трудностей и внутренних скандалов.

Зеленский также активно поддерживает дипломатию. Его обращения периодически слышат иностранные лидеры и парламенты стран, а с союзниками ведется постоянная работа.

Война повлияла и на самый закрытый аспект жизни Зеленского — семью. Первая леди Елена Зеленская отметила, что президент стал более чувствительным к семейным моментам и теперь больше ценит простые вещи.

Как изменился Путин

Российский диктатор после 24 февраля 2022 года оказался в глубокой дипломатической изоляции стран, с которыми ранее в РФ и без того были напряженные отношения.

Внутри страны его поддержка снизилась из-за санкций, мобилизации и роста стоимости жизни. Но официальные опросы скрывают реальное положение дел.

Война повлияла и на личность Путина. По крайней мере, сам он заявил на одной из пресс-конференций, что стал меньше шутить и почти перестал смеяться. СМИ также зафиксировали, что диктатор стал более изолированным физически и дипломатически.

Написать комментарий 10

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Фицо и Орбан загоняют свои страны в ловушку
Фицо и Орбан загоняют свои страны в ловушку Петр Олещук
Статкевич остался верен себе
Статкевич остался верен себе Леонид Невзлин
Историческая роль
Историческая роль Юрий Федоренко
Статкевич вернулся
Статкевич вернулся Ирина Халип