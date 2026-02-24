США начали обсуждать новый ядерный договор с Россией и Китаем 2 24.02.2026, 13:08

Стало известно об итогах первых встреч.

США готовы обсуждать с ядерными державами – членами Совета безопасности ООН потенциальное заключение многостороннего договора о контроле над ядерным оружием. Высокопоставленный представитель Госдепартамента США сообщил Reuters, что в понедельник американцы провели встречу в Женеве с российской делегацией, а во вторник встретятся с китайскими официальными лицами.

Кроме того, уже состоялись двусторонние переговоры с Великобританией и Францией, рассказал высокопоставленный американский чиновник, назвавший их хорошими. «Обсуждение на уровне пяти постоянных членов Совета безопасности было следующим логичным шагом», — отметил он.

5 февраля истек последний договор об ограничении стратегических наступательных вооружений – СНВ-III, который был заключен Россией и США в 2010 году. Дональд Трамп неоднократно заявлял, что в новый договор, если такой будет обсуждаться, хотел бы включить Китай. Пекин неоднократно отказывался рассматривать такую возможность, указывая, что ему еще очень далеко до лидеров по уровню ядерной мощи. Спецпредставитель Китая по вопросам разоружения Шэнь Цзянь заявил в начале февраля, что на данном этапе его страна не будет участвовать в новых переговорах с Москвой и Вашингтоном по контролю над ядерным оружием. Неизвестно, будет ли встреча во вторник носить официальный характер, отмечает Reuters.

По оценкам, Китай располагает примерно 600 ядерных боеголовок, Пентагон прогнозирует рост их числа до 1000 к концу десятилетия. По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) на январь 2025 года, США располагали 3700 боеголовок, а Россия – 4309. У Великобритании их было 225, у Франции – 290.

В общей сложности у девяти стран с ядерным оружием SIPRI насчитывает 12 241, из которых 9614 могут считаться потенциально готовыми к применению.

Страны континентальной Европы начали обсуждать обеспечение политики ядерного сдерживания на своей территории за счет европейских сил, учитывая сомнения в том, что Трамп будет готов и дальше в полной мере обеспечивать их безопасность.

