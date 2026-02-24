«Нас нельзя отдавать»: украинцы Донбасса выразили свою позицию по переговорам

«Нас нельзя отдавать»: украинцы Донбасса выразили свою позицию по переговорам17
- 24.02.2026, 20:23
Главное желание — чтобы украинская земля не досталась Путину.
Переговоры между Россия и Украина при посредничестве администрации президента США Дональда Трампа зашли в тупик вокруг вопроса контроля над Донецкой областью. Москва требует, чтобы Киев уступил регион в обмен на прекращение боевых действий. Но для примерно 190 тыс. местных жителей эта перспектива стала поводом для протеста и тревоги, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).
28-летняя владелица салона красоты Дарья Бондарева из украинского Славянска, говорит, что не верит в соблюдение Россией соглашений. «Не думаю, что Украина когда-либо на это пойдет», — отмечает она. Жители опасаются, что выбор будет трудным — покинуть свои дома или жить под российской оккупацией, которая, по данным правозащитников, сопровождается репрессиями в других оккупированных районах.
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что Украина не отдаст Донецкую область, где тысячи людей погибли, защищая территорию. Он предупреждает: уступка нарушила бы Конституцию и открыла бы путь для новых атак России. При этом он допускал компромисс в виде демилитаризованной зоны, но неизвестно, согласится ли Москва.
Россия, по оценкам аналитиков, продвигается медленно, но пытается воспользоваться усталостью населения и давлением союзников Украины. Однако украинские военные уверены, что удержат линию обороны. В «крепостном поясе» фронтовых городов — Краматорска, Дружковки, Константиновки и других — люди продолжают жить под постоянными обстрелами, но не теряют надежду.
Многие жители, включая пенсионерку Рафилу Мирзаеву, чей дом пострадал от обстрелов, категорически против идеи «обмена». «Нас нельзя отдавать, как скот», — говорит она. Для большинства главное желание — чтобы их земля не стала частью России.