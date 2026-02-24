закрыть
26 февраля 2026, четверг, 16:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Нас нельзя отдавать»: украинцы Донбасса выразили свою позицию по переговорам

17
  • 24.02.2026, 20:23
  • 13,440
«Нас нельзя отдавать»: украинцы Донбасса выразили свою позицию по переговорам

Главное желание — чтобы украинская земля не досталась Путину.

Переговоры между Россия и Украина при посредничестве администрации президента США Дональда Трампа зашли в тупик вокруг вопроса контроля над Донецкой областью. Москва требует, чтобы Киев уступил регион в обмен на прекращение боевых действий. Но для примерно 190 тыс. местных жителей эта перспектива стала поводом для протеста и тревоги, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

28-летняя владелица салона красоты Дарья Бондарева из украинского Славянска, говорит, что не верит в соблюдение Россией соглашений. «Не думаю, что Украина когда-либо на это пойдет», — отмечает она. Жители опасаются, что выбор будет трудным — покинуть свои дома или жить под российской оккупацией, которая, по данным правозащитников, сопровождается репрессиями в других оккупированных районах.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что Украина не отдаст Донецкую область, где тысячи людей погибли, защищая территорию. Он предупреждает: уступка нарушила бы Конституцию и открыла бы путь для новых атак России. При этом он допускал компромисс в виде демилитаризованной зоны, но неизвестно, согласится ли Москва.

Россия, по оценкам аналитиков, продвигается медленно, но пытается воспользоваться усталостью населения и давлением союзников Украины. Однако украинские военные уверены, что удержат линию обороны. В «крепостном поясе» фронтовых городов — Краматорска, Дружковки, Константиновки и других — люди продолжают жить под постоянными обстрелами, но не теряют надежду.

Многие жители, включая пенсионерку Рафилу Мирзаеву, чей дом пострадал от обстрелов, категорически против идеи «обмена». «Нас нельзя отдавать, как скот», — говорит она. Для большинства главное желание — чтобы их земля не стала частью России.

Написать комментарий 17

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Фицо и Орбан загоняют свои страны в ловушку
Фицо и Орбан загоняют свои страны в ловушку Петр Олещук
Статкевич остался верен себе
Статкевич остался верен себе Леонид Невзлин
Историческая роль
Историческая роль Юрий Федоренко
Статкевич вернулся
Статкевич вернулся Ирина Халип