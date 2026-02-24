В Панаме силовики выдворили сотрудников китайской компании из двух портов 24.02.2026, 16:25

На фоне судебного спора о канале.

Гонконгский конгломерат CK Hutchison сообщил во вторник, что власти Панамы пригрозили ‌его сотрудникам уголовным преследованием, если они не покинут два ключевых порта Панамского канала по решению Верховного суда Панамы, аннулировавшего контракты Panama Ports Company (PPC), дочерней компании CK Hutchison, ‌на управление терминалами, пишет The Moscow Times.

Вашингтон и ‌Пекин оспаривают контроль над судоходной артерией, связывающей Атлантический и Тихий океаны.

Силовики удалили сотрудников CK ‌Hutchison с рабочих мест и запретили им связываться с руководством компании.

CK Hutchison сообщила, ‌что считает решение Панамы отменить контракты PPC незаконным.

Государственное морское ведомство Панамы взяло под контроль порты Бальбоа и Кристобаль ‌во избежание перебоев в операциях, когда постановление судебной инстации было опубликовано и тем самым вступило в силу.

Правительство Панамы выдало временные концессии на эксплуатацию терминала Бальбоа APM Terminals Panama, дочерней компании Maersk. Операции в Кристобаль будет вести TIL Panama, входящая в MSC.

МИД Китая сообщил во вторник, что Пекин намерен твердо отстаивать ‌законные права и интересы соответствующих компаний.

