В Беларуси завоют сирены

В Беларуси завоют сирены5
- 24.02.2026, 16:31
- 4,004
МЧС поделился подробностями.
На этой неделе в Беларуси проходят плановые тренировки, приуроченные ко Всемирному дню гражданской обороны, сообщили в МЧС.
Как отметили в ведомстве, такие мероприятия направлены на повышение готовности служб и населения к возможным чрезвычайным ситуациям и усиление общего уровня безопасности.
В рамках тренировок предусмотрено:
включение систем оповещения населения;
проверка состояния и готовности защитных сооружений;
практическая отработка выдачи средств индивидуальной защиты;
обучение граждан действиям при чрезвычайных ситуациях и получении сигналов гражданской обороны;
проведение занятий по оказанию первой помощи.
В МЧС призвали жителей страны с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям, подчеркнув, что они носят плановый характер.