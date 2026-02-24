В Беларуси завоют сирены 5 24.02.2026, 16:31

4,004

МЧС поделился подробностями.

На этой неделе в Беларуси проходят плановые тренировки, приуроченные ко Всемирному дню гражданской обороны, сообщили в МЧС.

Как отметили в ведомстве, такие мероприятия направлены на повышение готовности служб и населения к возможным чрезвычайным ситуациям и усиление общего уровня безопасности.

В рамках тренировок предусмотрено:

включение систем оповещения населения;

проверка состояния и готовности защитных сооружений;

практическая отработка выдачи средств индивидуальной защиты;

обучение граждан действиям при чрезвычайных ситуациях и получении сигналов гражданской обороны;

проведение занятий по оказанию первой помощи.

В МЧС призвали жителей страны с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям, подчеркнув, что они носят плановый характер.

