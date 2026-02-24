закрыть
Ученые обнаружили интересную особенность кошек

  • 24.02.2026, 16:46
  • 7,342
Проведено новое исследование.

Люди и кошки взаимодействуют уже тысячи лет. Наряду с собаками кошки являются одними из самых популярных домашних животных. В то время как собаки постоянно нуждаются в поддержке человека, кошки являются более независимыми животными.

Им может быть комфортно как со своим хозяином, так и с незнакомым человеком, как показало новое исследование. Оно опубликовано в журнале Applied Animal Behaviour Science, пишет The Independent (перевод - «Фокус»).

В рамках исследования венгерские ученые изучили поведение 15 терапевтических кошек, обученных получать удовольствие от путешествий в новые места, а также 13 обычных домашних кошек. Их поместили в одну комнаты и изучили их реакцию на хозяина и на незнакомого человека.

Результаты исследования показали, что терапевтические кошки одинаково хорошо относятся как к своему хозяину, так и к незнакомым людям. В то же время реакция обычных домашних на своих хозяев и незнакомцев кошек практически не отличалась, то есть они вели себя почти одинаково рядом с хозяином и с незнакомым человеком. Это происходило даже тогда, когда хозяева кошек покидали комнату.

Ученые говорят, что это исследование доказывает отсутствие привязанности у кошек к своим хозяевам. То есть у кошек нет зависимости от человека, ведь эти домашние животные живут рядом с нами на равных, говорят ученые.

По словам авторов исследования, сосуществование кошек и людей приносит обеим сторонам взаимную выгоду. Но собаки стали зависимыми от человека, в то время как кошки остались независимыми хищниками и по сути им все равно, кто находится рядом, лишь бы этот человек приносил выгоду.

Чтобы определить, зависят ли животные от своих хозяев, ученые измеряют степень привязанности питомца к человеку, уровень тревожности, проявляемый в отсутствие хозяина, и, наконец, принятие незнакомца. Подобное исследование ранее проводилось для собак и ученые обнаружили, что эти домашние животные имеют очень зависимые отношения типа «ребенок-родитель» со своим хозяином. Но у кошек нет таких зависимых отношений.

В следующий раз, когда вы будете гладить свою кошку или кота, можете подумать о том, что на самом деле думают о вас те, кто, как вам кажется, не могут без вас жить.

