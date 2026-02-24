закрыть
26 февраля 2026, четверг, 21:45
Новые пошлины на импорт в США вступили в силу

7
  • 24.02.2026, 20:37
  • 3,664
Новые пошлины на импорт в США вступили в силу

Пошлина составит 10% от цены.

Глобальные пошлины на импорт официально вступили в силу в США. Изначально президент Дональд Трамп заявил о повышении ставки до 15%, но Белый дом сообщил, что с 24 февраля пошлина на импорт составит 10% от цены.

Разночтения усилили неопределенность вокруг торговой политики США. Как пишет NBC News, повышение до 15% произойдет позднее. Действие пошлин, отмененных Верховным судом, приостановлено. Как пишет Reuters, пока неясен механизм возможного возврата компаниям средств, уплаченных по недействительному режиму. Япония уже официально запросила у США гарантии сохранения условий, которые прописаны в двустороннем соглашении 2025 года, сообщил министр торговли Ресэй Акадзава. Токио опасается, что часть японского экспорта может попасть под более высокие пошлины.

Фондовые индексы Европы отреагировали снижением на неопределенность в торговой политике. За утро 24 февраля панъевропейский STOXX 600 опустился на 0,1%. Аналитики Deutsche Bank добавили, что прояснить ситуацию может обращение президента к Конгрессу о положении страны, которое запланировано на вечер 24 февраля.

Верховный суд США признал незаконными масштабные импортные пошлины, введенные 20 февраля. Судьи шестью голосами против трех постановили, что Трамп превысил полномочия, когда применил Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) 1977 года для установления тарифов.

