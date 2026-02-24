В Осиповичах при демонтаже кровли обрушилась плита 6 24.02.2026, 20:52

Рабочий в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел утром 24 февраля на территории одного из заводов в Осиповичах. Во время демонтажа кровли аварийного здания тяжело травмирован рабочий, сообщает Следственный комитет.

По предварительным данным, сварщик очищал монтажные петли железобетонной плиты от бетонного налета с помощью отбойного молотка. В момент очередного удара конструкция обрушилась. Мужчина упал с высоты около трех метров на металлическое покрытие пола.

Коллеги сразу вызвали бригаду скорой помощи. Пострадавшего госпитализировали. Его состояние врачи оценивают как тяжелое.

На месте работала следственно-оперативная группа. Следователь осмотрел территорию, зафиксировал следовую картину, опросил очевидцев. Также изъята документация по охране труда и технике безопасности.

Осиповичский районный отдел Следственного комитета проводит проверку. Следователи намерены установить все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, которые могли привести к травмированию рабочего.

Бэк: случаи травмирования работников при проведении строительных и демонтажных работ регулярно становятся предметом проверок Следственного комитета. В подобных ситуациях особое внимание уделяют соблюдению техники безопасности, организации работ на высоте и состоянию конструкций зданий.

