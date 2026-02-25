У Белорусской железной дороги возникли проблемы с электропоездами Stadler

У Белорусской железной дороги возникли проблемы с электропоездами Stadler1
- 25.02.2026, 18:21
С рейсов сняты составы на направлениях Минск — Брест и Минск — Гомель.
После проблем с польскими дизель-поездами, которые Белорусская железная дорога была вынуждена заменять на вагоны локомотивной тяги, проблемы начались со швейцарскими электропоездами Stadler. 22 и 23 февраля был снят с рейса семивагонный поезд ЭПм-001 №№733/734, а 23 и 24 февраля та же участь постигла поезд №№701/702.
И если замену польских поездов объясняли «техническими причинами», то замену швейцарских электричек решили объяснить «необходимостью проведения внепланового технического осмотра». Как полагают в Сообществе железнодорожников Беларуси, срочная замена поездов свидетельствует, что причина была довольно серьезной.
В Сообществе железнодорожников обращают внимание, что неисправность электропоезда ЭПм-001 добавляется к уже длительное время не эксплуатируемому составу ЭПм-002. Таким образом, на маршруте Минск-Брест нет аналогичной замены семивагонным поездам ЭПм. Без таких же составов остался также популярный маршрут Минск-Гомель.
Заменить их на пятивагонные составы невозможно, так как все они (кроме одного) задействованы в перевозках в соответствии с графиком на других направлениях.