закрыть
25 февраля 2026, среда, 19:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

У Белорусской железной дороги возникли проблемы с электропоездами Stadler

1
  • 25.02.2026, 18:21
  • 1,332
У Белорусской железной дороги возникли проблемы с электропоездами Stadler

С рейсов сняты составы на направлениях Минск — Брест и Минск — Гомель.

После проблем с польскими дизель-поездами, которые Белорусская железная дорога была вынуждена заменять на вагоны локомотивной тяги, проблемы начались со швейцарскими электропоездами Stadler. 22 и 23 февраля был снят с рейса семивагонный поезд ЭПм-001 №№733/734, а 23 и 24 февраля та же участь постигла поезд №№701/702.

И если замену польских поездов объясняли «техническими причинами», то замену швейцарских электричек решили объяснить «необходимостью проведения внепланового технического осмотра». Как полагают в Сообществе железнодорожников Беларуси, срочная замена поездов свидетельствует, что причина была довольно серьезной.

В Сообществе железнодорожников обращают внимание, что неисправность электропоезда ЭПм-001 добавляется к уже длительное время не эксплуатируемому составу ЭПм-002. Таким образом, на маршруте Минск-Брест нет аналогичной замены семивагонным поездам ЭПм. Без таких же составов остался также популярный маршрут Минск-Гомель.

Заменить их на пятивагонные составы невозможно, так как все они (кроме одного) задействованы в перевозках в соответствии с графиком на других направлениях.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Фицо и Орбан загоняют свои страны в ловушку
Фицо и Орбан загоняют свои страны в ловушку Петр Олещук
Статкевич остался верен себе
Статкевич остался верен себе Леонид Невзлин
Историческая роль
Историческая роль Юрий Федоренко
Статкевич вернулся
Статкевич вернулся Ирина Халип