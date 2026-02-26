Трамп дал новое поручение делегации США на переговорах с Украиной и РФ

Трамп дал новое поручение делегации США на переговорах с Украиной и РФ3
- 26.02.2026, 8:55
Вице-президент Джей Ди Вэнс раскрыл подробности.
Президент США Дональд Трамп приказал американской делегации, которая участвует в мирных переговорах Украины с Россией, как можно быстрей «положить конец убийствам».
Об этом рассказал американский вице-президент Джей Ди Вэнс, передает официальный аккаунт Белого дома в соцсети X.
Вэнс отметил, что Соединенные Штаты очень осторожно ведут переговоры с Украиной и Россией. По его словам, Киев и Москва во время консультаций не раз заявляли о красных линиях, которые не намерены пересекать.
Вэнс считает, что все-таки во время мирных переговоров достигнут определенный прогресс. В четверг, 26 февраля, в Швейцарии состоится встреча украинской и американской делегаций.
Стороны планируют обсудить послевоенное восстановление Украины и подготовку к новому ранду мирных переговоров в трехстороннем формате (вместе с представителями России).
В январе 2026 года стало известно, что Вашингтон и Киев подготовили соглашение о послевоенном восстановлении Украины, которое предусматривает привлечение 800 млрд долларов инвестиций в украинскую экономику.
Ожидалось, что этот документ подпишут Трамп и Зеленский во время Международного экономического форума в Давосе, Швейцария, но этого не произошло. По каким причинам, не известно.
Трамп ранее неоднократно заявлял о своем желании как можно быстрей закончить войну России против Украины. Например, ожидалось, что Киев и Москва подпишут мирное соглашение весной текущего года. СМИ также утверждают, что американский президент хочет, чтобы боевые действия на украинской территории закончились к лету 2026 года. Это связывают с осенними выборами в Конгресс США.
Предполагается, что летом внимание Трампа переключится с международных проблем на внутриамериканские перед промежуточными выборами в Конгресс. Трамп не хочет потерять влияние на Конгресс, иначе у него будут во многом «связаны руки» во внутренней и внешней политике.
Отметим, по данным Axios, мирные переговоры между Украиной, США и Россией «зашли в тупик». Стороны не могут согласовать будущее украинских территорий, которые временно оккупировала армия РФ.
На данный момент существует три варианта решения территориально вопроса: у каждой стороны свой вариант. США, например, предлагают создать в Донецкой области Украины буферную демилитаризованную зону, в которой не будет ни ВСУ, ни оккупационной российской армии.