Трамп дал новое поручение делегации США на переговорах с Украиной и РФ 3 26.02.2026, 8:55

2,738

Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Вице-президент Джей Ди Вэнс раскрыл подробности.

Президент США Дональд Трамп приказал американской делегации, которая участвует в мирных переговорах Украины с Россией, как можно быстрей «положить конец убийствам».

Об этом рассказал американский вице-президент Джей Ди Вэнс, передает официальный аккаунт Белого дома в соцсети X.

Вэнс отметил, что Соединенные Штаты очень осторожно ведут переговоры с Украиной и Россией. По его словам, Киев и Москва во время консультаций не раз заявляли о красных линиях, которые не намерены пересекать.

Вэнс считает, что все-таки во время мирных переговоров достигнут определенный прогресс. В четверг, 26 февраля, в Швейцарии состоится встреча украинской и американской делегаций.

Стороны планируют обсудить послевоенное восстановление Украины и подготовку к новому ранду мирных переговоров в трехстороннем формате (вместе с представителями России).

В январе 2026 года стало известно, что Вашингтон и Киев подготовили соглашение о послевоенном восстановлении Украины, которое предусматривает привлечение 800 млрд долларов инвестиций в украинскую экономику.

Ожидалось, что этот документ подпишут Трамп и Зеленский во время Международного экономического форума в Давосе, Швейцария, но этого не произошло. По каким причинам, не известно.

Трамп ранее неоднократно заявлял о своем желании как можно быстрей закончить войну России против Украины. Например, ожидалось, что Киев и Москва подпишут мирное соглашение весной текущего года. СМИ также утверждают, что американский президент хочет, чтобы боевые действия на украинской территории закончились к лету 2026 года. Это связывают с осенними выборами в Конгресс США.

Предполагается, что летом внимание Трампа переключится с международных проблем на внутриамериканские перед промежуточными выборами в Конгресс. Трамп не хочет потерять влияние на Конгресс, иначе у него будут во многом «связаны руки» во внутренней и внешней политике.

Отметим, по данным Axios, мирные переговоры между Украиной, США и Россией «зашли в тупик». Стороны не могут согласовать будущее украинских территорий, которые временно оккупировала армия РФ.

На данный момент существует три варианта решения территориально вопроса: у каждой стороны свой вариант. США, например, предлагают создать в Донецкой области Украины буферную демилитаризованную зону, в которой не будет ни ВСУ, ни оккупационной российской армии.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com