Польша и Армения укрепляют военное сотрудничество
- 27.02.2026, 4:12
Страны подписали военно-техническое соглашение.
Польша и Армения укрепляют военное сотрудничество. Министерства обороны обеих стран подписали в Варшаве военно-техническое соглашение, которое охватывает научные исследования, обмен информацией о вооружениях и развитие оборонных предприятий.
«Обе наши страны выиграют от этого сотрудничества», — заявил премьер-министр Польши Дональд Туск после встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
«Мы верим, что военное сотрудничество, сотрудничество в интересах безопасности всего региона, является жизненно важным интересом как Армении, так и Польши. Мы хорошо знаем, какую высокую цену приходится платить, когда остаешься один. Обе нации, оба государства, и мы, как премьер-министры наших правительств, хорошо понимаем, что нужно делать и как это делать, чтобы не оставаться в одиночестве», — сказал польский премьер.
Дональд Туск и Никол Пашинян также обсудили двустороннее сотрудничество, включая торговлю и инвестиции, а также поддержку Армении со стороны ЕС и ситуацию в регионе.