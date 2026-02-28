Обвал связи в армии РФ дал Украине шанс для контратаки 2 28.02.2026, 12:28

Какие уроки следует вынести Западу?

В начале февраля российская военная система связи обрушилась почти вдоль всей линии фронта протяженностью 1200 км. Для Украины это стало редким шансом перейти в контратаку и добиться успеха в юго-восточном направлении, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

Проблемы начались после того, как Илон Маск заблокировал тысячи спутниковых терминалов Starlink, использовавшихся российскими военными для управления дронами и связи между подразделениями. Одновременно Кремль ограничил доступ военнослужащих к социальным сетям, включая Telegram, что еще сильнее ударило по координации на передовой.

В результате многие российские подразделения оказались фактически «ослеплены» и «оглушены»: дроны не летали, штурмовые группы теряли ориентацию, штабы утрачивали связь с передовыми частями. Украинские войска, организовав крупные боевые группы, перешли в наступление, особенно в районе границы Днепропетровской и Запорожской областей. За несколько недель им удалось отбросить части 36-й армии РФ и освободить значительные территории.

Однако происходящее выявило ключевые тактические уроки. Во-первых, массовое распространение ударных дронов делает наступление крайне опасным — любое движение по открытому пространству немедленно заметно и уязвимо. Во-вторых, зависимость от спутниковой и радиосвязи оборачивается катастрофой при ее потере: российские штурмовые группы, лишившись навигации через Starlink, практически блуждали на поле боя.

Эксперты подчеркивают, что необходима максимальная избыточность коммуникаций и возвращение к принципу «командования миссиями», когда младшие офицеры способны выполнять задачи без указаний штаба. Российская армия, судя по хаотичным отступлениям, этим не владеет.

Несмотря на успехи Украины, даже полный обвал связи у противника не дает решающего преимущества. Современная война — это медленное, кровавое изматывание, где прорывы на километры требуют колоссальных усилий и потерь.

