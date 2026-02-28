закрыть
Лукашенко спрятался от новостей из Ирана в коровнике

15
  • 28.02.2026, 21:44
  • 5,906
Диктатор угрожал чиновникам.

Лукашенко в день атаки США и Израиля на своего давнего союзника, режим аятолл, отправился в молочно-товарный комплекс ОАО «Нестановичи-Агро» в Логойском районе. Диктатор, прячась от новостей из Ирана, 28 февраля взялся за вилы. Правитель разгреб верхний слой соломы за оградой, где содержатся телята, и обнаружил под ним снег и лед.

— Драть их надо как сидорову козу. Что, снег нельзя было убрать? – возмутился Лукашенко.

— Косяки ты свои знаешь. Я родился в деревне, не в Минске, — заявил правитель в адрес руководителя сельхозпредприятия Анастасии Кузьминой.

