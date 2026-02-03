Британский суд вынес приговор российскому моряку

Британский суд вынес приговор российскому моряку2
- 3.02.2026, 1:00
Владимира Мотина признали виновным в столкновении судна с американским нефтяным танкером.
Суд Лондона признал 59-летнего российского капитана контейнеровоза Solong Владимира Мотина виновным в столкновении судна с американским нефтяным танкером Stena Immaculate. Об этом сообщает Sky News.
Мотин во время заседания заявил, что совершил ошибку и нажал не на ту кнопку в момент, когда пытался вывести судно из режима автопилота. По его словам, попытки перезапустить рулевое управление ни к чему не привели.
Сторона обвинения утверждала, что все навигационные системы работали, а заявления капитана о поломке руля были необоснованными.
Столкновение произошло 10 марта 2025 года. Агентство морской безопасности и береговой охраны сообщило, что на северо-востоке Великобритании объявили спасательную операцию. Сообщалось, что по меньшей мере 32 человека пострадали.
Позже на борту танкера Stena Immaculate произошли взрывы. Хранилище с топливом получило повреждение, началось возгорание.