Путин уже потерпел поражение 2 3.02.2026, 13:22

Россия не может «выиграть» войну с потерями в 1,2 млн человек.

Почти четыре года после начала вторжения Россия продолжает утверждать, что одерживает победу в Украине, хотя не достигла ни одной ключевой стратегической цели. Тем временем потери российских сил превысили 1,2 млн человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести — крупнейшие для любой крупной державы со времен Второй мировой, пишет 19FortyFive (перевод — сайт Charter97.org).

Несмотря на заявления Путина о «уверенном продвижении» армии, реальность — это война на истощение с микроскопическими ежедневными успехами. В начале 2025 года средний темп продвижения российских войск составлял 70 метров в день. В таком темпе, считают аналитики, на захват всей Украины потребовалось бы более 150 лет.

Чтобы компенсировать огромные потери, Москва перешла к постоянному набору добровольцев с большими денежными выплатами и использованию мобилизованных, бывших заключенных и слабо подготовленных подразделений. Армия все чаще использует старую технику, включая танки Т-62 и Т-55.

При этом Кремль полностью подавляет информацию о реальных потерях. Независимые СМИ закрыты, «иностранные агенты» выдворены, за выражение несогласия или слово «война» возможен тюремный срок. В 2024 году выплаты семьям погибших и раненых превысили 1,2 трлн рублей.

Эксперты отмечают, что, несмотря на тяжелые потери, Россия может продолжать войну за счет большого мобилизационного ресурса. Однако качество армии стремительно падает, а экономика несет растущие издержки — оборонный бюджет уже достигает 40% всех федеральных расходов.

Пока Кремль рассчитывает, что Запад устанет поддерживать Украину. Но, по мнению аналитиков, масштаб потерь и затяжная война неизбежно подорвут внутреннюю поддержку режима.

