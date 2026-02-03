Украина резко изменила тактику переговоров с Россией 12 3.02.2026, 21:08

Кремлю пришлось сменить переговорщиков.

После обновления Офиса президента Украина изменила логику и стиль переговоров. С приходом Кирилла Буданова Киев отказался от разрозненных каналов и перешёл к жёсткому формату «одного голоса», закрыв для России возможность играть на хаосе и противоречиях, пишет «Украинская правда».

Ранее переговоры Украины велись сразу по нескольким каналам. Официальное направление курировали глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и МИД, параллельно существовали неформальные контакты через главу ГУР Кирилла Буданова и главу фракции «Слуга народа» Давида Арахамию. В результате партнёры и оппоненты получали разные сигналы.

После того как переговорный процесс фактически перешёл под контроль Кирилла Буданова, позиция Украины стала единой и более жёсткой.

Возвращение Арахамии в официальную переговорную группу усилило этот эффект. Он обладает широкой сетью контактов в США и, что не менее важно, ещё со времён стамбульских переговоров имеет прямые связи с российской стороной, в том числе с олигархом Романом Абрамовичем.

Изменения болезненно ударили и по Москве. Кремлю пришлось заменить переговорщиков. Вместо историка Владимира Мединского и идеологических «рассказчиков про историю» за стол переговоров сели военные.

По словам источников, теперь обсуждаются конкретные и крайне неудобные для России вопросы — от отвода войск до гарантий и сроков. Пространства для затягивания процесса и демагогии стало заметно меньше.

За последний месяц Буданов провёл несколько встреч за рубежом, поэтому, как утверждают источники в ОП, его внимание сейчас почти полностью сосредоточено на международных переговорах.

