В ночь на среду по востоку Беларуси будет до -29 градусов

В ночь на среду по востоку Беларуси будет до -29 градусов5
- 3.02.2026, 23:06
В среду, 4 февраля, в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает Белгидромет.
Будет преимущественно без осадков, только днем по юго-западу пройдет кратковременный снег. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. В отдельных районах будет гололед, на дорогах — гололедица. Ветер ночью прогнозируется неустойчивый слабый, днем — восточный, юго-восточный умеренный, местами по юго-западу — порывистый.
Термометры ночью покажут 18-24 градуса со знаком «минус», местами, а по востоку во многих районах будет 25-29 градусов мороза. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности. Днем ожидается -10...-16 градусов, по юго-западу будет 7-9 градусов ниже нуля.
В последующие дни погодные условия ухудшатся, предупреждают метеорологи. 5 февраля на большей части территории Беларуси пройдут осадки — снег, мокрый снег, днем по юго-западу возможен дождь. Днем в отдельных районах по юго-востоку страны прогнозируется сильный снег, мокрый снег. Местами ожидается гололед, метель, на дорогах гололедица. Ветер будет юго-восточный порывистый.
Температура воздуха ночью составит от -7 градусов по юго-западу до -26 по северо-востоку. Днем термометры покажут 4-11 градусов ниже нуля, по северо-востоку будет до 14 градусов мороза. А в западных районах прогнозируется 0...-3 градуса.