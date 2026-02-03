В ночь на среду по востоку Беларуси будет до -29 градусов 5 3.02.2026, 23:06

Будет преимущественно без осадков.

В среду, 4 февраля, в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает Белгидромет.

Будет преимущественно без осадков, только днем по юго-западу пройдет кратковременный снег. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. В отдельных районах будет гололед, на дорогах — гололедица. Ветер ночью прогнозируется неустойчивый слабый, днем — восточный, юго-восточный умеренный, местами по юго-западу — порывистый.

Термометры ночью покажут 18-24 градуса со знаком «минус», местами, а по востоку во многих районах будет 25-29 градусов мороза. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности. Днем ожидается -10...-16 градусов, по юго-западу будет 7-9 градусов ниже нуля.

В последующие дни погодные условия ухудшатся, предупреждают метеорологи. 5 февраля на большей части территории Беларуси пройдут осадки — снег, мокрый снег, днем по юго-западу возможен дождь. Днем в отдельных районах по юго-востоку страны прогнозируется сильный снег, мокрый снег. Местами ожидается гололед, метель, на дорогах гололедица. Ветер будет юго-восточный порывистый.

Температура воздуха ночью составит от -7 градусов по юго-западу до -26 по северо-востоку. Днем термометры покажут 4-11 градусов ниже нуля, по северо-востоку будет до 14 градусов мороза. А в западных районах прогнозируется 0...-3 градуса.

