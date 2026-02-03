«Россия использовала рекордное количество баллистики» 1 3.02.2026, 16:33

5,026

Владимир Зеленский

Зеленский раскрыл детали об ударе оккупантов по энергетике Украины.

Россия нанесла целенаправленный удар по энергетике Украины, использовав рекордное количество баллистических ракет.

Об этом сообщил в Telegram президент Украины Владимир Зеленский, отметив проведение селектора по ситуации в регионах, и прежде всего в энергетике после сегодняшнего российского удара.

«Это был целенаправленный удар по энергетике, и рекордное количество баллистики. Фактически российская армия воспользовалась американским предложением поставить удары на краткосрочную паузу не для того, чтобы поддержать дипломатию, а для того, чтобы просто накопить ракеты и дождаться самых холодных дней года, когда на значительной части территории Украины температура −20 по Цельсию и ниже (−4 по Фаренгейту и ниже)», — подчеркнул он.

По его словам, только в этой атаке было 32 баллистические ракеты, еще 11 ракет других типов, которые заходят на цель по баллистической траектории, 28 крылатых ракет и 450 ударных дронов, большинство из которых — «Шахеды» и хотя значительную часть удалось сбить, но не все.

«Каждый такой удар России подтверждает, что отношение в Москве не изменилось: они по-прежнему рассчитывают на войну и уничтожение Украины и не воспринимают дипломатию всерьез. Работа нашей переговорной команды будет скорректирована соответствующим образом», — подчеркнул Зеленский.

Зеленский сообщил, что есть попадания в объекты энергетики в нескольких областях. По его словам, наибольший ущерб нанесен в Харьковской, Днепровской, Киевской и Киевской областях, в Винницкой и Одесской областях, в Запорожье. Отметил, что поручил Министерству энергетики, МВД Украины и правительству в целом предоставить оборудование из резервов, а также срочно связаться с партнерами по поводу дополнительных пакетов поддержки.

«Сложная ситуация с отоплением в Киеве, Харькове, Днепре, а также в Лозовой на Харьковщине», — сообщил президент Украины.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com