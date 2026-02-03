11 мая 2026, понедельник, 16:53
«Россия использовала рекордное количество баллистики»
Владимир Зеленский

Зеленский раскрыл детали об ударе оккупантов по энергетике Украины.

Россия нанесла целенаправленный удар по энергетике Украины, использовав рекордное количество баллистических ракет.

Об этом сообщил в Telegram президент Украины Владимир Зеленский, отметив проведение селектора по ситуации в регионах, и прежде всего в энергетике после сегодняшнего российского удара.

«Это был целенаправленный удар по энергетике, и рекордное количество баллистики. Фактически российская армия воспользовалась американским предложением поставить удары на краткосрочную паузу не для того, чтобы поддержать дипломатию, а для того, чтобы просто накопить ракеты и дождаться самых холодных дней года, когда на значительной части территории Украины температура −20 по Цельсию и ниже (−4 по Фаренгейту и ниже)», — подчеркнул он.

По его словам, только в этой атаке было 32 баллистические ракеты, еще 11 ракет других типов, которые заходят на цель по баллистической траектории, 28 крылатых ракет и 450 ударных дронов, большинство из которых — «Шахеды» и хотя значительную часть удалось сбить, но не все.

«Каждый такой удар России подтверждает, что отношение в Москве не изменилось: они по-прежнему рассчитывают на войну и уничтожение Украины и не воспринимают дипломатию всерьез. Работа нашей переговорной команды будет скорректирована соответствующим образом», — подчеркнул Зеленский.

Зеленский сообщил, что есть попадания в объекты энергетики в нескольких областях. По его словам, наибольший ущерб нанесен в Харьковской, Днепровской, Киевской и Киевской областях, в Винницкой и Одесской областях, в Запорожье. Отметил, что поручил Министерству энергетики, МВД Украины и правительству в целом предоставить оборудование из резервов, а также срочно связаться с партнерами по поводу дополнительных пакетов поддержки.

«Сложная ситуация с отоплением в Киеве, Харькове, Днепре, а также в Лозовой на Харьковщине», — сообщил президент Украины.

