Варварский удар РФ: сотни тысяч украинцев остались без тепла при морозе -25 градусов

Варварский удар РФ: сотни тысяч украинцев остались без тепла при морозе -25 градусов36
- 3.02.2026, 16:16
- 25,262
Враг бил по ТЭЦ, ТЭС, системам отопления и просто по жилым домам.
В ночь на 3 февраля российские оккупанты атаковали объекты в восьми областях Украины, прежде всего объекты теплогенерации и многоэтажные жилые дома. Об этом сообщил первый вице-премьер, министр энергетики Денис Шмыгаль, пишет unian.net.
«Очередное российское преступление против человечности, попытка зимнего геноцида от российских нелюдей. Нанесены удары несколькими видами баллистики и крылатыми ракетами, а также дронами: по многоэтажкам и теплоэлектроцентралям — по ТЭЦ и ТЭС, которые работали исключительно в режиме обогрева районов в Киеве, Харькове и Днепре», — заявил Шмыгаль.
Чиновник подчеркнул, что после так называемого «энергетического перемирия», во время которого враг накапливал ресурсы, россияне дождались самых суровых морозов и вернулись к привычной для себя практике террора против мирного населения.
«Цели — не военные. Исключительно гражданские: сотни тысяч семей, в том числе дети, целенаправленно оставленные без тепла в самые суровые зимние морозы, когда температура на улице −25 °C», — отметил Шмыгаль.
В результате ночной атаки ТЭЦ Киева, Харькова, Днепра и Одессы получили существенные повреждения. Об этом в эфире телеканала «Киев24» сообщил член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк.
«Россия била по подстанциям «Укрэнерго», которые отвечают за передачу электроэнергии и её распределение от атомных электростанций в город Киев и центральную часть Украины», — сообщил народный депутат.
По словам вице-премьера Алексея Кулебы, только в Киеве без тепла остались более тысячи жилых домов. В Харькове без отопления — более 100 тысяч человек.
«Киев. В результате ударов более 1 100 домов остались без отопления, самая сложная ситуация — в Дарницком и Днепровском районах. Водоснабжением и водоотведением жители столицы обеспечены. Харьков. Из-за атаки армии РФ теплоснабжение временно приостановлено для 110 000 абонентов областного центра. Кроме того, без тепла остались более 15 000 абонентов в Лозовском районе», — сообщил Кулеба.
В настоящее время на повреждённых объектах активно ведутся ремонтно-восстановительные работы, добавил вице-премьер.