Варварский удар РФ: сотни тысяч украинцев остались без тепла при морозе -25 градусов 36 3.02.2026, 16:16

25,262

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Враг бил по ТЭЦ, ТЭС, системам отопления и просто по жилым домам.

В ночь на 3 февраля российские оккупанты атаковали объекты в восьми областях Украины, прежде всего объекты теплогенерации и многоэтажные жилые дома. Об этом сообщил первый вице-премьер, министр энергетики Денис Шмыгаль, пишет unian.net.

«Очередное российское преступление против человечности, попытка зимнего геноцида от российских нелюдей. Нанесены удары несколькими видами баллистики и крылатыми ракетами, а также дронами: по многоэтажкам и теплоэлектроцентралям — по ТЭЦ и ТЭС, которые работали исключительно в режиме обогрева районов в Киеве, Харькове и Днепре», — заявил Шмыгаль.

Чиновник подчеркнул, что после так называемого «энергетического перемирия», во время которого враг накапливал ресурсы, россияне дождались самых суровых морозов и вернулись к привычной для себя практике террора против мирного населения.

«Цели — не военные. Исключительно гражданские: сотни тысяч семей, в том числе дети, целенаправленно оставленные без тепла в самые суровые зимние морозы, когда температура на улице −25 °C», — отметил Шмыгаль.

В результате ночной атаки ТЭЦ Киева, Харькова, Днепра и Одессы получили существенные повреждения. Об этом в эфире телеканала «Киев24» сообщил член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк.

«Россия била по подстанциям «Укрэнерго», которые отвечают за передачу электроэнергии и её распределение от атомных электростанций в город Киев и центральную часть Украины», — сообщил народный депутат.

По словам вице-премьера Алексея Кулебы, только в Киеве без тепла остались более тысячи жилых домов. В Харькове без отопления — более 100 тысяч человек.

«Киев. В результате ударов более 1 100 домов остались без отопления, самая сложная ситуация — в Дарницком и Днепровском районах. Водоснабжением и водоотведением жители столицы обеспечены. Харьков. Из-за атаки армии РФ теплоснабжение временно приостановлено для 110 000 абонентов областного центра. Кроме того, без тепла остались более 15 000 абонентов в Лозовском районе», — сообщил Кулеба.

В настоящее время на повреждённых объектах активно ведутся ремонтно-восстановительные работы, добавил вице-премьер.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com