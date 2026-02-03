Неочевидные союзники ВСУ
- 3.02.2026, 16:42
Как малые страны ЕС помогают Украине.
На украинских полях боя жужжание пропеллеров может исходить от дронов, произведенных на Кипре — стране с населением чуть более миллиона человек. Компания Swarmly сообщает, что более 200 ее дронов «H-10 Poseidon» помогают украинской артиллерии выявлять цели, набрав за три года более 100 000 часов в воздухе, пишет Associated Press (перевод — сайт Charter97.org).
Завод в городе Лимассоле площадью 5 000 м² производит как воздушные, так и морские дроны с камерами высокого разрешения и пулеметами. Вторжение России в Украину стимулировало даже маленькие страны ЕС развивать оборонные технологии, а Украина стала мировым лидером в сфере беспилотников. Многие страны ЕС сотрудничают с Киевом, используя фронт в качестве испытательного полигона.
Дроны создают для небольших государств «множитель силы», позволяя влиять на более мощного противника. Например, морской дрон «Hydra» стоимостью 80 000 евро может эффективно уничтожать дорогостоящие боевые корабли.
В Дании и странах Балтии растет производство дронов и систем противодействия им. Литва увеличила мощности на 50%, а Греция впервые продемонстрировала свои дроны и технологии противодействия им на учениях. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал страны ЕС развивать технологии и использовать НАТО как испытательный полигон.
ЕС поддерживает оборонные инициативы малых стран. Кипр, председательствующий в ЕС, ожидает 1,2 миллиарда евро по программе совместных закупок SAFE. Кипрская оборонная промышленность насчитывает около 30 компаний и центров, работающих над робототехникой, спутниковыми коммуникациями и системами противодействия дронам.
«У нас есть узкоспециализированные возможности в высокотехнологичных продуктах, и это следует воспринимать всерьез», — отметил директор по закупкам Минобороны Кипра Панайотис Хаджипавлис.
Даже самые маленькие страны ЕС превращаются в важные центры оборонных технологий, поставляя дроны и вооружение на фронт в Украине и на международные рынки.