11 мая 2026, понедельник, 19:48
БЖД меняет современные импортные поезда на обычные составы

  3.02.2026, 19:27
Возможны отклонения от привычного расписания движения.

Белорусская железная дорога сообщила, что с 3 февраля часть рейсов между Минском и Витебском, а также между Минском и Могилевом будет выполняться не современными дизель-поездами ДП-3 и ДП-6 польского производства, а обычными составами с вагонами локомотивной тяги.

В витебском направлении замена затронет отдельные поезда уже 3 и 4 февраля. А с 5 февраля все рейсы с номерами 703/704, 711/712 и 713/714 полностью перейдут на традиционные составы с локомотивом.

На могилевском направлении с 3 по 5 февраля «по техническим причинам» на старые составы переведут межрегиональные поезда бизнес-класса Минск — Могилев — Минск.

Причины и сроки такой замены в Белорусской железной дороге не уточняют. При этом пассажирам, которые заранее приобрели билеты на более комфортные поезда, обещают вернуть разницу в стоимости. Также предупреждают, что из-за смены составов возможны отклонения от обычного расписания движения.

Ранее Белорусская железная дорога уже меняла современные поезда на обычные электрички в других направлениях из-за необходимости ремонта низкопольных поездов Stadler.

