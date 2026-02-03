Лукашенко: В Витебской области катастрофа может быть завтра 21 3.02.2026, 21:04

Диктатор анонсировал возвращение в 90-е.

Александр Лукашенко во время совещания по отдельным вопросам социально-экономического развития Витебской области, сказал, где в Беларуси завтра может произойти катастрофа.

– Я все время вам говорю, вы – кто-то меня слышит, кто-то – нет – думаю, наконец-то Александр Генрихович (премьер-министр Турчин. - Ред.) займет правильную позицию в правительстве. «Ну ничего страшного в Витебской области, все хорошо», - цитата от Турчина. Не все хорошо, там катастрофа может быть завтра, - заявил диктатор.

Лукашенко напомнил, что часто приводит в пример ситуацию с падежом скота – коров и телят. Обращаясь к чиновникам, он напомнил, что некоторые из них во втором и третьем колене, а кто-то и в первом, деревенские люди:

– Если нет коров – нет телят. Но если нет коров и телят, Горлов (министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов. – Ред.) думает, что будет – не будет ни мяса, ни молока. Понимаете? Опять 90-е годы.

Узурпатор, обращаясь к Наталье Кочановой, отметил, что она должна помнить о том, что происходило в 90-е годы.

– Когда есть было нечего, и мы с тобой любовались и Сергеенко рядом с нами (глава Палаты представителей Игорь Сергеенко. – Ред.), на голые полки. Но он был генералом. Ему там может быть что-нибудь и перепадало, - заметил диктатор.

